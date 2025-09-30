Un video grabado en Francia puso de cabeza las redes sociales debido a que el protagonista es..¿Juan Gabriel?

Verás, en TikTok y en varias plataformas circula el video de unos turistas mexicanos que a su paso por un restaurante en París, se encontraron con un hombre muy parecido a Juan Gabriel.

El hombre con gran parecido al cantante trae puesta una chamarra de color naranja a juego con una pañoleta azul. Su cabello de un tono platinado refleja su avanzada edad.

En aquel momento, el doble de Juan Gabriel conversaba con otra persona por lo que no notó que estaba siendo grabado.

Añadiendo un toque de nostalgia, el video -que ya es viral- se musicaliza con la canción “Querida”. De esto hablamos:

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Gente cree que sí es el Divo de Juárez:

“Sí es! Yo estaba en el lugar y le pregunté: Usted es Juan Gabriel? Y me dijo: Lo que se ve no se pregunta”, “Sí es don Juan Gabriel es el mejor TikTok que he visto en mi vida”,

Así como hay personas que dan por hecho que se trata de un doble de Alberto Aguilera Valadez:

“Ese no es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle”, “No es , vean las orejas”, “Esa persona no es Juan Gabriel ni Alberto Aguilera su nombre es Adán Luna”,

“Es Wendy Guevara”, “Es una mezcla de Juan Gabriel y Wendy”, “No es, le faltan ciertas marcas como la de la frente del medio”, expresan.

¿Juan Gabriel está vivo?

Cabe recordar que el Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto agudo de miocardio.

Juan Gabriel (Agencia México)

Desde entonces sus fans han cuestionado su muerte y es que su exmánager, Joaquín Muñoz, asegura que Juan Gabriel vive y está refugiado en una de sus propiedades de México.

Según Joaquín Muñoz, el cantante fingió su muerte porque quería retirarse del ojo público; sin embargo, en varias ocasiones ha considerado reaparecer.