El secretario personal del Papa Juan XXIII reveló un testimonio asombroso: su santidad habría tenido un encuentro con un ser extraterrestre

A través de una publicación en Los Angeles Times, Loris Capovilla secretario y la persona más cercana a Juan XXIII reveló que su santidad tuvo un encuentro con extraterrestres.

En ese entonces, Loris Capovilla como secretario privado de Juan XXIII contó que fue el testigo directo de un encuentro cercano.

Pues relató que tanto él como el papá Juan XXIII vieron a un extraterrestre en el Palacio de Castel Gandolfo, momento cercano que se dio mientras:

“Paseábamos con Su Santidad por los jardines del Vaticano, cuando vimos una fuerte luz acercarse en el cielo, un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente, emitiendo luces de distintos colores intermitentes, era una gran nave de forma oval, que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín.

Un extraño ser bastante alto salió de la misma, parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos, cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión ni fue nuestra imaginación.

El Papa se levantó y caminó hacia el ser, los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban porque estaban un poco lejos, pero veía como gesticulaban.

Finalmente el ser se dio vuelta, regresó a la nave y subió a ella que enseguida se elevó y desapareció en el cielo.

Su Santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: ‘Los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos’. Después de eso continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario del acontecimiento”.

Dicha encuentro cercano con extraterrestre ha sido uno de los más impresionantes, pues no le sucedió a cualquiera.

Pese a esta experiencia del entonces papá Juan XXIII sigue siendo una interrogante para El Vaticano.

Sin embargo, este caso abrió a que la Iglesia se haya abierto a las investigaciones extraterrestres, aunque aún de manera global este tema sigue siendo un misterio.