La activista sueca, Greta Thunberg sorprendió con su presencia en un evento de moda entre los jóvenes, pues sin más se convirtió en jueza en una batalla de aura en Francia.

Luego de que en redes sociales, internautas compartieron videos del momento en el que se puede ver a Greta Thunberg disfrutando de esta batalla de aura en medio de las protestas estudiantiles en Francia donde se hizo presente para apoyar a los jóvenes.

Durante su participación, Greta Thunberg se mostró bastante animada en la batalla de aura entre los estudiantes franceses, donde aplaudió y hasta se sorprendió con los pasos que dieron.

🇫🇷 | Greta Thunberg reapareció en Francia durante protestas relacionadas con la inmigración y terminó participando como jueza en una improvisada batalla de aura junto a varios jóvenes.

pic.twitter.com/4CrZsMmo8R — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 14, 2026

Greta Thunberg apoya protesta estudiantil Francia

Además de haber sido jueza en batalla de aura, Greta Thunberg acudió a las protestas estudiantiles en Francia donde mostró su apoyo para alumnos y empleados ante las quejas de instalaciones en mal estado e incluso de infestaciones de ratas en el sector de la educación secundaria.

“Todo el mundo está mirando con asombro”, expresó la activista climática Greta Thunberg durante la protesta en el instituto Paul Éluard, en Saint-Denis.

Asimismo, Greta Thunberg sostuvo que los estudiantes franceses están “contraatacando, recuperando el futuro que le han quitado”, e inspiran a jóvenes de otros países.

Las protestas estudiantiles en Francia se han extendido durante varias semanas en el país, esto como parte del movimiento de La Unión Sindical de los Liceos quien ha convocada a participar bajo el lema “No nos escuchan, iremos a buscarlos”, en una jornada que busca dar visibilidad a las demandas de los jóvenes.