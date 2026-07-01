Una fuerte llamarada solar de categoría X pone en alerta a especialistas, tras una potente explosión en el Sol con 17 erupciones solares en un día.

Pues una llamarada solar de categoría X es 10 veces más fuerte que su anterior categoría M en la escala algorítmica.

Además de que esta fuerte llamarada solar de categoría X alerta, pues estas pueden provocar una severa tormenta geomagnética con consecuencias en la Tierra.

Llamarada solar de categoría X llega con 17 erupciones solares en un día

Este 30 de junio una fuerte llamarada solar de categoría X con 1.1 se presentó con la llegada de 17 erupciones solares en un día.

Dicha llamarada solar de categoría X1.1, significa que fue en extremo intensa, además de que su estallido fue precisado que ocurrió en la región activa 4479 en el Sol.

Por lo que la llamarada solar de categoría X desencadenó una tormenta de radiación solar de categoría R3 de intensidad media, sin presentar riesgo para la vida en la Tierra.

Aunque la tormenta de radiación de la llamarada solar de categoría X si afectó el funcionamiento de los satélites.

llamarada solar (NASA Sun & Space Twitter @NASASun)

¿Llamarada solar de categoría X provocó una tormenta geomagnética?

Ante la alerta de la llamarada solar de categoría X, los especialistas aún analizan sobre la provocación de una tormenta geomagnética.

Pues aún no hay información suficiente para determinar una tormenta geomagnética provocada por la llamarada solar de categoría X ante una posible eyección de masa coronaria.

Debido a que la presencia de la eyección de masa coronaria sería la prueba del lanzamiento de gran cantidad de material hacia el exterior del Sol.