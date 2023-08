Fantasías Miguel nunca había vendido tanto como con Taylor Swift y hasta los memes saben de este gran negocio de la tienda de manualidades.

A 2 días de que comience el The Eras Tour de Taylor Swift en México, los fans ya preparan todo lo necesario para recibir a la cantante el 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol.

Incluso ya diseñan los brazaletes (friendship bracelets) que popularizó Taylor Swift- de 33 años- gracias a uno de los versos de su canción “You’re on Your Own, Kid”.

Taylor Swift (Michael Tran / AFP / AFP)

Se trata de pulseras elaboradas con cuentas de colores con nombres o frases de canciones de Taylor Swift.

En redes sociales acusan que las seguidoras mexicanas de Taylor Swift han tenido que visitar Fantasías Miguel para crear sus brazaletes, aumentando las ganancias de la tienda.

Dicha situación desató diversos memes, mostrando la manera en que Fantasías Miguel ha ganado grandes sumas de dinero por el material que vende para hacer pulseras de Taylor Swift.

Memes de Fantasías Miguel por los conciertos de Taylor Swift en México (Twitter)

Estos son los mejores memes que provocó Fantasías Miguel al vender tanto por el concierto de Taylor Swift

Los memes reconocieron a Fantasías Miguel como el más beneficiado en ventas con la visita de Taylor Swift a México para su gira de conciertos en el Foro Sol.

Con divertidas publicaciones en la red social Twitter, los cibernautas aseguran que los dueños de Fantasías Miguel están amasando una gran fortuna, gracias a los swifties.

Lo memes de Fantasías Miguel también reconocen que han gastado hasta 500 pesos con tal de armar sus brazaletes (friendship bracelets) que llevarán al concierto de Taylor Swift.

¿Qué significan los brazaletes de Taylor Swift?

Como mencionamos, el origen de los brazaletes de Taylor Swift (friendship bracelets) está en un verso del hit “You’re on Your Own, Kid”.

‘Todo lo que pierdes es un paso que das, entonces, haz pulseras de la amistad, toma el momento y pruébalo, no tienes por qué tener miedo’ Taylor Swift

Los brazaletes de Taylor Swift se popularizaron en marzo pasado con el inicio del The Eras Tour, donde miles de fans comenzaron a comprar cuentas para fabricarlos.

Cabe señalar que las pulseras de Taylor Swift sirven como un obsequio o intercambio que todos los swifties hacen a los que acuden a los conciertos de la cantante.