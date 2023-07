No cabe duda que ir a un concierto de Taylor Swift -33 años- es una experiencia que sus fans no pueden perderse, haciendo hasta lo imposible por asistir, como decir en su trabajo que están enfermos.

Y es que en redes sociales se hizo viral una fan de Taylor Swift que se disfrazó de fantasma, inspirada en el video de Anti-Hero de la cantante.

Esto para evitar ser reconocida en televisión o en redes sociales, ya que en su trabajo dijo que estaba enferma para así poder ir al concierto de Taylor Swift en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

Y es que todo se viralizó tras una entrevista en la televisora WKRC, quienes estaban cubriendo el concierto de Taylor Swift que se llevó a cabo el pasado sábado 1 de julio.

La fan de Taylor Swift también llevó a su hija al concierto de The Eras Tour

Pues ella y su hija viajaron desde Louisville, Pittsburgh a Cincinnati para poder asistir al concierto de Taylor Swift.

Por lo que decidió llamar a su trabajo y decir que estaba enferma para que tanto ella como su hija de 11 años pudieran ir a ver a Taylor Swift.

Y es que de acuerdo a los datos y expertos, la gira musical de Taylor Swift, The Eras Tour ha demostrado tener tanta popularidad y una base de fans que no se había visto desde que The Beatles llegó a Estados Unidos.

Fan de Taylor Swift se disfraza del fantasma de Anti-Hero para no ser reconocida en su trabajo (Especial)

Taylor Swift lanzará la regrabación de su disco Speak Now (Taylor’s Version) este 7 de julio

Y es que se sabe que es una costumbre que han adoptado los fans de Taylor Swift, irse caracterizados como en los videos de la cantante, o incluso inspirados en cada uno de sus discos.

Cabe recordar que además de celebrar la gira de The Eras Tour de Taylor Swift, la cual llegará a México, este próximo viernes 7 de julio lanzará su regrabación Speak Now (Taylor’s Version).

Por lo que los fans y muchas cuentas en redes de marcas y empresas, están esperando con ansias la salida de este “nuevo” disco, el cual además de las 14 canciones contará con 6 tracks From the Vaul, es decir inéditas.