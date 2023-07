Vía TikTok, una fan apasionada del Team Infierno armó tremendo boicot contra La Casa de los Famosos México.

La usuaria Leticia de Hernández (@letidehernandez), fanática del Team Infierno, ha mostrado su molestia con La Casa de los Famosos México publicando un video con sus quejas.

Esta cibernauta no está de acuerdo con lo que está sucediendo en La Casa de los Famosos México, donde en su semana 7 el Team Infierno comienza a fracturarse.

Debido a las nominaciones en La Casa de los Famosos México que quedaron de la siguiente manera:

Por lo que esta fiel seguidora de La Casa de los Famosos México ha hecho un llamado especial a los usuarios de TikTok.

La seguidora del Team Infierno mandó un fuerte mensaje en TikTok pidiendo boicotear La Casa de los Famosos México.

Ella solicitó a todos los televidentes que ven el reality show para que no voten por el Team Infierno ahora que sus integrantes están nominados.

Incluso, esta cibernauta aseguró que no prenderá la televisión para ver la gala de eliminación y despotricó contra Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, así como contra ViX.

Dejando en claro que los seguidores del Team Infierno son mayoría y podían demostrar que ellos mandan,

“¿Cómo está mi team infierno? Bueno, pues este comunicado es para ustedes, para que no votemos. No vamos a votar por nuestro team infierno. Ahora no habrá los 5, los 10 000 y los 15 000 votos, no vamos a votar, ¿qué les parece? ¿que no tengan votos?

Tampoco yo prenderé mi televisión para ver la gala, no, Emilio Azcárraga, sí, a ti te lo digo, Emilio Azcárraga, tú el dueño de Televisa, cuando después de muchos años el pueblo de México se interesó por prender la televisión y cuando era un éxito les importó un cacahuate y empezaron a hacer lo que siempre han hecho...”

Leticia de Hernández