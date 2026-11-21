Una oración de exorcismo en un santuario de Italia llamó la atención en redes sociales después de que una transmisión religiosa captara gritos y sonidos inusuales durante una celebración.
El episodio ocurrió el martes 17 de noviembre de 2026, al finalizar una misa en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, ubicado en San Giovanni Rotondo, Italia.
Durante la emisión de Padre Pío TV, el cardenal Ernest Simoni recitó una plegaria en latín que incluyó el llamado Exorcismo de León XIII, mientras se escuchaban vocalizaciones de fondo.
¿Qué pasó durante la oración en el santuario de Italia?
La ceremonia religiosa concluyó con una invocación a San Miguel Arcángel, acompañada por el Exorcismo de León XIII, una oración católica de protección contra el mal.
La plegaria, conocida como Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, fue publicada en 1890 y puede recitarse en contextos comunitarios o devocionales.
Los sonidos registrados durante la transmisión en vivo fueron difundidos posteriormente en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos del momento y expresaron distintas interpretaciones.
Algunos espectadores relacionaron los gritos con una posible manifestación sobrenatural, debido al contexto religioso en el que fueron escuchados y a la oración recitada por Simoni.
Sin embargo, otras personas cuestionaron esa interpretación y señalaron que era necesario conocer el origen de los sonidos antes de atribuirles algún significado extraordinario.
El fragmento también comenzó a circular a través de medios religiosos y publicaciones digitales, aumentando la atención sobre lo ocurrido dentro del recinto italiano.
Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre los gritos ni información que confirme que estuvieran relacionados con un exorcismo o algún fenómeno sobrenatural.
🛡 San Giovanni Rotondo, November 17: at the end of Mass, Cardinal Ernest Simoni recites Leo XIII's exorcism prayer in Latin and, on the Padre Pio TV broadcast, screams and background noises are heard. In the video, the recitation at the Shrine of St. Pio of Pietrelcina. Video: Padre Pio TV (via SiateSanti) #LeoXIV #Vatican— Vatican Report (@VaticanReportIt) November 20, 2026