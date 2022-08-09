En Twitter una usuaria informó que se encontraba en la búsqueda de la dueña de una costosa pulsera Pandora la cual se encontró en un Wamart Expreses en la CDMX.

De acuerdo con la joven le quito un ‘charm’ a la pulsera el cual la dueña tendría que identificar para reclamar la costosa pulsera de Pandora.

La publicación para encontrar a la dueña de la pulsera de Pandora aseguraron seguiría la historia de un película navideña ‘A Little Christmas Charm’.

Este sería el precio aproximado de la pulsera de Pandora

A través de su cuenta en Twitter la usuaria identificada a como Café y Pancito, @cafeypancito en la plataforma, pidió ayuda para encontrar a la dueña de una pulsera de Pandora.

De acuerdo con la usuaria la pulsera de Pandora la encontró en un Walmart Express de la CDMX el día domingo 6 de agosto ente las 3 y 4 de la tarde.

Junto a su anuncio la joven compartió una imagen de la pulsera y explicó le quito un ‘charm’ el cual la dueña deberá mencionar para verificar sea suya.

pulsera Pandora (captura de pantalla)

En la plataforma varios usuarios ayudaron compartiendo la publicación; sin embargo, hubo algunos quienes se mostraron extrañados con la extensa búsqueda de la dueña.

Sin embargo explicaron la pulsera de Pandora sería mucho mas costosa de lo que aparentaba puesto que tanto la pulsera como los dijes o charms tienen un costo aproximado de:

Pulsera Pandora: 1500 a 2500 pesos mexicanos

Charm Pandora: 1000 a 1500

Por lo que la pulsera de Pandora, de ser totalmente de la joyería, en total tendría un precio aproximado de entre 8 y 10 mil pesos mexicanos.

pulsera Pandora (captura de pantalla)

En tweet acumula miles de compartidos y cientos de comentarios en donde se discute el precio de la pulsera y se preguntan por la aparición de la dueña.

Sin embargo, la usuario mencionó que hasta el momento nadie ha reclamado la costosa pulsera de Pandora.