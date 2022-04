Coldplay: Pierde a su novio durante el concierto; fans le ayudan a buscarlo

Durante el concierto de Coldplay, una joven perdió a su novio, sin embargo, los fans de la banda británica ayudaron a que la chica lo buscara.

Parece ser que las historias y anécdotas en las presentaciones de Coldplay en México y Latinoamérica, como parte su gira Music of the Spheres World Tour, no dejan de aparecer.

Ahora se dio a conocer en la plataforma TikTok, un breve clip en donde se ve a una desconsolada joven que busca a su novio en el concierto de Coldplay.

Cabe destacar que la anécdota se dio en la presentación en vivo que Coldplay hizo en Costa Rica.

Joven buscando a su novio en concierto de Coldplay (pamevarela01 / TikTok)

Ahí, una joven, cargada en hombros, grita el nombre de su novio Julián para encontrarlo. Al no obtener respuesta, la multitud que estaba presenta para ver a Coldplay le ayuda.

Todos los fans de la banda británica al unisono comenzaron a gritar el nombre de Julián esperando respuesta del susodicho .

Por un momento, se alcanza a apreciar en el video de TikTok que a lo lejos se encontró al novio de la chica. No obstante, todo fue una falsa alarma.

El video de la joven que perdió a su novio quedó en suspenso. Esto porque hasta el momento no hay una segunda parte que confirme que se encontró a Julián.

Usuarios reaccionan a la joven que perdió a su novio durante el concierto de Coldplay

La comunidad de TikTok ha reaccionado al video de la joven que perdió a su novio en el concierto de Coldplay, el cual tiene hasta el momento un total de 1.6 millones de reproducciones.

Los internautas han comentado el clip con cierto. Dicen que el novio se encontraba muy tranquilo en el baño mientras su novia estaba desesperada buscándolo.

Otros por su parte destacaron el empeño de la novia para buscar a su pareja en el concierto de Coldplay, a pesar de todo.

La creatividad no se hizo esperar en TikTok, ya que la usuaria que compartió el video, también su vio una versión con un sonido distinto para reírse del momento.