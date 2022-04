Daniela Rodrice recientemente viajó de la CDMX a Cancún a pasar unas vacaciones junto a su sugar daddy, pero ahora sí pudo aprovechar del tianguis de la capital.

Daniela Rodrice reveló que su visita a la CDMX dejó a su sugar enamorado de Adriel Favela y a ella con una super compra de unas pulseras Cartier adquiridas en el tianguis.

Aclarando que no son originales porque eran del tianguis, dijo “el que no tranza no avanza” y enseñó que hasta IP tienen impreso, cual Cartier originales.

¿Quieres las pulseras Cartier que Daniela Rodrice compró? Te compartimos el tianguis en el que la creadora de contenido hizo la súper compra.

Daniela Rodrice y sus pulseras Cartier del tianguis

Daniela Rodrice encontró la super oferta en el tianguis de la CDMX, cuando en su visita a la capital adquirió las pulseras Cartier Love en 200 pesos cada una.

Desde Mazatlán, Daniela Rodrice viajó a la CDMX para formar parte del show de La Cotorrisa en su último día en el Auditorio Nacional.

Y aprovechando el momento y que tenía un poco de tiempo libre, se paseó por el tianguis de la CDMX, en donde encontró unas pulseras Cartier que no dudó en comprar.

Daniela Rodrice dijo que sus seguidores le habían estado preguntando por ellas, por lo que dedicó un par de historias en Instagram para enseñarlas, revelando que son piratas.

“He visto comentarios de estas pulseras, plebes las compré en el tianguis, no deste”. Daniela Rodrice, creadora de contenido.

Daniela Rodrice enseña sus pulseras Cartier (@danielarodrice)

Daniela Rodrice se mostró emocionada al decir “me costaron 200 pesos” y reconfirmó lo orgullosa que se sentía por la oferta que encontró, “Y la que gaste más pierde locccooo”.

“Veían con todo y el tornillito (desarmador), honestamente la mejor compra, sí”. Daniela Rodrice, creadora de contenido.

Sin retractarse por la gran oferta que encontró, Daniela Rodrice mostró que no tenía conflicto en comprar algo pirata de Cartier, pues las originales tiene un precio muy superior.

“Usted de verdad creyó que eran originales pero se le olvida que la k no tranza no avanza”. Daniela Rodrice, creadora de contenido.

Daniela Rodrice sobre sus pulseras Cartier piratas (@danielarodrice)

‘La chika’, mostró que las pulseras Cartier que compró están tan bien hechas que incluso tienen en el interior grabada la marca y el IP.

Daniela Rodrice enseña sus pulseras Cartier (@danielarodrice)

Daniela Rodrice ¿Cuánto cuestan las pulseras Cartier originales que tiene?

En cuanto Daniela Rodrice percibió que sus seguidores comenzaban a preguntar por las pulseras Cartier que tenía, aclaró que las compró en el tianguis con un costo de 200 pesos.

Es decir, Daniela Rodrice gastó 600 pesos en sus pulseras Cartier Love, pues es son de oro amarillo, rosa y blanco.

Al hacer una búsqueda en la página de Cartier mx, se encontró que cada Pulsera Love tiene un precio de entre 169 mil y 157 mil pesos.

Aunque existen dos versiones de las pulseras Cartier, Daniela Rodrice tiene la más cara de 6,1 mm, pues hay otras que tienen de grosor 3,65 mm.

Estos son los precios reales de las pulseras Cartier que tiene Daniela Rodrice:

Oro amarillo: 157 mil pesos

Oro rosa: 157 mil pesos

Oro blanco: 169 mil pesos

Precio de pulseras Cartier Love originales (Cartier mx / Captura de pantalla)

¿En dónde compró Daniela Rodrice sus pulseras Cartier imitación?

Daniela Rodrice reveló que sus pulseras Cartier las compró en el tianguis de la CDMX. Pero ¿en cuál fue? Ella lo revela.

La creadora de contenido mencionó el tianguis del oro en la CDMX, así que te compartimos cuándo y dónde puedes encontrarlo.

El tianguis del oro en la CDMX está ubicado en la Colonia Roma Norte, en El Oro 11-23, Delegación Cuauhtémoc. Como referencia, está muy cerca de la Fuente de Cibeles.

Aunque Daniela Rodrice le dijo tianguis del oro, también es conocido como bazar del oro, el cual solo está abierto sábado y domingo de 10:00 am a 19:00 hrs.

Daniela Rodrice además de comprar sus pulseras Cartier en el tianguis, también adquirió unas velas que tienen cuarzos y un playlist en Spotify de acuerdo al objetivo de esta.