Un avance histórico en la investigación de los xenotrasplantes podría acercar una solución a la escasez mundial de órganos para trasplante.

Tim Andrews logró sobrevivir 271 días con un riñón de cerdo modificado genéticamente, estableciendo un nuevo récord en este tipo de procedimientos experimentales.

El caso representa un paso relevante para la medicina, ya que demuestra el potencial de los órganos animales como alternativa temporal para pacientes que enfrentan largas listas de espera.

Especialistas consideran que estos resultados abren nuevas oportunidades para futuros tratamientos.

Hombre vivió 271 días con un riñón de cerdo y marcó récord

El xenotrasplante a Tim Andrews se realizó en el hospital Miss General Brigam en Massachusetts en enero de 2025 y fue una alternativa para que el hombre viviera sin diálisis mientras encontraba un donador.

El equipo médico que hizo el xenotrasplante asegura que Tim Andrews rompió el récord en el que un humano puede vivir con un órgano de especie animal.

Este trabajo confirma que los órganos de cerdo pueden utilizarse mientras un humano encuentra un donador.

Massachusetts General Hospital, lugar donde se realizó el trasplante de cerdo en enero de 2025 (Instagram/@massgeneral)

Al final, el riñón de cerdo trasplantado a Tim Andrews comenzó a fallar después de 8 meses y fue extraído, por lo que el paciente tuvo que someterse a hemodiálisis por 82 días en lo que encontró un donador de riñón.

La investigación de xenotrasplantes se ha convertido en una esperanza para quienes necesitan un trasplante de órganos.

Tim Andrews contó a BBC News que este xenotrasplante era una esperanza para él, ya que podía tardar hasta 7 años en recibir un órgano.

Los cerdos son ideales para los xenotrasplantes según investigaciones

La investigación de los xenotrasplantes han determinado que los cerdos son los animales ideales para este tipo de procedimientos, ya que el tamaño de sus órganos son adecuados.

Los xenotrasplantes son complejos, ya que no se puede utilizar cualquier especie de cerdo para el procedimiento.

El cuerpo humano puede identificar el órgano extraño y rechazado, provocando un ataque inmunitario devastador.

Es por eso que investigadores desarrollaron una especie de cerdo derivado de la especia Yucatán, el cual ha sido sometido a 69 modificaciones genómicas para ‘humanizar’ sus órganos.