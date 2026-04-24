Científicos brasileños crearon al primer cerdo clonado de Latinoamérica, con el fin de que suministre órganos al sistema público de salud en xenotrasplantes.

Un laboratorio de Piracicaba, Brasil, realizó una investigación por 6 años a cargo de científicos de la Universidad de São Paulo con el fin de que no se dependiera de importaciones para realizar xenotrasplantes.

Definidos como trasplantes de células, tejidos u órganos ente especies distintas, principalmente cerdos genéticamente modificados.

Brasil clona el primer cerdo en Latinoamérica

Según información de la Fundación de Amparo a la investigación del Estado de São Paulo, el proyecto de clonación inició en 2019.

El objetivo es crear cerdos genéticamente modificados para que sus órganos puedan usarse en humanos.

Cerdo (Unsplash)

Ernesto Goulart, profesor del Instituto de Biociencias de la USP, expresó que la clonación era el paso más complicado para poder hacer viable el trasplante entre especies.

Investigadores desactivaron tres genes de los cerdos, los cuales suelen inducir el rechazo en humanos e insertaron nuevos segmentos.

Así, emplearon 7 genes humanos en la células de los cerdos para hacerlas compatibles.

Los embriones modificados se introdujeron en hembras hibridas y después de cuatro meses nació el primer clon de cerdo.

Actualmente hay otros procesos de gestación, por lo que podrían nacer más cerdos clonados.

La clonación del cerdo es el primer paso en el futuro de los xenotrasplantes

El principal objetivo del proyecto es que Brasil pueda obtener órganos de cerdo factibles para el transplante en humanos y sean accesibles para el sistema público de salud.

Incluso, los científicos esperan obtener un conjunto de cerdos clonados y que estos se puedan reproducir de forma natural, al menos que identifiquen algún gen que necesite ser modificado.

Cerdo (Unsplash)

Los cerdos clonados podrán ser viables para que sus órganos sean transplantados dentro de 7 meses y se espera aprovechar sus:

Riñones

Corneas

Corazón

Piel

Los xenotrasplantes aún no han sido avalados por instituciones de salud mundial, pero en China estarían iniciando procesos para certificar su funcionalidad y comprobar la durabilidad del órgano.