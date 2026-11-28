En pleno Black Friday, Sillybandz confirmó que cerrará sus operaciones, diciendo adiós a las pulseras que marcaron una generación.

Un último intercambio. Un último Black Friday. Después de años de recuerdos, colecciones e innumerables intercambios, ha llegado el momento de decir adiós. Desde el patio de recreo hasta el aula, Sillybandz ha sido parte de los recuerdos de la infancia de millones de personas. Lo que comenzó como un simple accesorio infantil se convirtió en una moda, una colección y una pieza de nostalgia que unió a todos... y así, una era inolvidable llega a su fin. Sillybandz

Mediante un comunicado, la marca anunció que llega a su fin después de 17 años en el mercado, provocando la sorpresa entre miles que usaron los divertidos accesorios durante su infancia.

Por el momento, se desconoce la causa del cese de operaciones de Sillybandz, la compañía no especificó los motivos.

El fin de una era: Sillybandz se despide de las pulseras que marcaron una generación (Especial)

Sillybandz anuncia cierre de operaciones; la marca de pulseras pondrá al 50% todos sus productos

Sillybandz reveló que dejará de vender sus icónicas pulseras de forma definitiva el domingo 29 de noviembre. En su mensaje, la compañía agradeció a todas las personas que compraron, intercambiaron y coleccionaron sus productos.

De igual manera, Sillybandz señaló que sus clientes tendrían una última oportunidad para adquirir sus accesorios, ya que ofrecerá un 50% de descuento en su sitio web.

El fin de una era: Sillybandz se despide de las pulseras que marcaron una generación (Sillybandz / Facebook)

Presentadas en el 2009 por el empresario Robert Croak, las Sillybandz se convirtieron en un fenómeno mundial.

Las pulseras se popularizaron, ya que cuando te las quitabas de la muñeca recuperaban su forma original que podría ser desde animales, dinosaurios y guitarras, hasta personajes como Marvel, Hello Kitty y Justin Bieber.

Toda una generación de niñas y niños coleccionó e intercambió pulseras Sillybandz en la escuela durante el recreó.

Hacia el 2020, las pulseras de Sillybandz volvieron a generar interés entre los jóvenes por su colorido y diseños.