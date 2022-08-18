La empresa portuguesa minorista de bienes de lujo, Farfetch, ha sido criticada por hacer un Balenciaga y vender pulsera de plástico a un precio exorbitante.

Por medio de Twitter, se ha difundido imágenes del catálogo de Farfetch, donde se muestra cuánto cuesta una pulsera que a simple vista parece no parece tener nada de especial.

Dicha situación a desatado todo tipo de críticas en redes por parte de internautas que no conciben que se pueda vender un pulsera a tan elevado costo.

Pulsera de "plástico" que vende Farfetch (Farfetch)

¿Cuánto cuesta la pulsera de plástico que vende Farfetch?

El precio que pide Farfetch por la pulsera de plástico es de 588 euros, lo que son 11,966 pesos mexicanos por un solo accesorio que se vende como lujo.

La pulsera de plástico Farfetch puede comprarse, para combinar el oufit, en distintos colores como:

Azul

Amarillo

Negro

Aunque parece de plástico, la pulsera de Farfetch, que la marca destaca por ser tipo brida, está hecha de latón y tiene una circunferencia de 18.4 cm y un ancho 0.5 cm.

Por si fuera poco, también Farfetch ha puesto a la venta un anillo muy similar, el cual se comercializa en 390 euros, que en México serían 7,936 pesos.

Anillos y pulseras de "plástico" que vende Farfetch (Farfetch )

Otra cosa que también ha sorprendido a propios y extraños es que en el sitio web de Farfetch, tanto pulseras como anillos, ya se encuentran agotados .

Mostrando así, que aunque parezca un producto banal hay gente que está dispuesta a desembolsar más de miles de pesos para adquirirlos.

Farfetch por vender lujosa pulsera de plástico; usuarios de Twitter los tunden por el precio

La comunidad tuitera desató críticas hacia Farfetch por vender lujosa pulsera de plástico en más de 11 mil pesos mexicanos.

A muchos se les hace exagerado el precio e incluso utilizan el sarcasmo para mencionar que está tan cara porque es muy difícil diseñarla.

Por su puesto, los memes ante este tipo de noticias, no se han hecho esperar. Incluso hay quien siente que está a la moda desde hace mucho tiempo, ya que habían visto ese tipo de pulseras en la ferretería.

Meme por la pulsera de "plástico" que vende Farfetch (@Franjorodowski / Twitter)

Los internautas también han ocupado su Twitter para exhibir otro tipo de artículos muy costosos que vende Farfetch en su catálogo web.