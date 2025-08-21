¿Cuál es el significado espiritual de la Luna Negra? Te decimos lo que se revela este 23 de agosto del 2025.

Como ya se dijo, este 23 de agosto del 2025, se llevará a cabo la Luna Negra o Luna Nueva pero ¿tiene algún significado especial espiritual? Te decimos.

Este es el significado espiritual de la Luna Negra del 23 de agosto del 2025

El próximo 23 de agosto se llevará a cabo la Luna Negra, el nombre por el cual también se le conoce a la Luna Nueva.

En la tradición espiritual, se le ha dado un significado a la Luna Negra de introspección y renovación, siendo esta una nueva oportunidad para comenzar.

Es decir que la Luna Negra es un momento ideal para reiniciar desde lo más profundo y transformar todo aquello en tu vida, especialmente lo que cargas.

También la Luna Negra es un momento para sembrar las intenciones y cosecharlas en el futuro, siempre y cuando se reconozca qué patrones o hábitos ya no necesitas seguir teniendo en tu vida.

La Luna Negra de este 23 de agosto estará presente en el signo zodiacal de Virgo, uno de los signos de Tierra y que están asociados con la organización, la pureza, la salud y la claridad mental.

Es por eso que durante esta Luna Negra del 23 de agosto, se recomienda hacer las siguientes actividades:

Limpiar lo viejo a nivel físico y emocional

Ordenar tus espacios y tu vida para alinearla con la energía que se desea

Abrir espacios para nuevas oportunidades que vendrán para el mes de septiembre

Eclipse solar (Unsplash)

¿Por qué se le dice Luna Negra a este evento astronómico?

Cada estación del año tiene tres Lunas Nuevas, pero cuando se producen cuatro, esta última recibe el nombre de Luna Negra.

El evento de la Luna Negra ocurre cada 33 meses y existen otras variantes, por ejemplo cuando en un mismo mes ocurren dos Lunas Nuevas.

Cabe recordar que la Luna Nueva o Luna Negra ocurre cuando esta se ubica entre el Sol y la Tierra, lo cual impide que la cara iluminada del satélite natural se perciba desde el planeta.

Este año hasta el momento, ha tenido dos Lunas Negras:

25 de junio

24 de julio

Por lo que ahora la siguiente Luna Negra será este próximo 23 de agosto del 2025; posteriormente habrá otra el 21 de septiembre.