La Luna Negra de agosto 2025, coincidirá con la última noche de lluvia de meteoros del año, conocida también como la noche de Perseidas.

Acá te decimos cuándo es la Luna Negra de agosto 2025 y más detalles sobre este único fenómeno astronómico.

Lluvia de Estrellas Perseidas (Stephane Guisard / ESO)

¿Qué es la Luna Negra?

A la tercera Luna Nueva de una estación astronómica de 4 Lunas Nuevas, se le conoce popularmente como Luna Negra.

Se le denomina Luna Negra porque estará posicionada entre la Tierra el Sol y, aunque el fenómeno tiene un nombre un tanto interesante, la realidad que es el astro no será visible.

En cambio, dejará el cielo completamente obscuro sin interferencia de luz lunar; lo que lo convierte en un escenario ideal para apreciar diferentes fenómenos celestes, como estrellas, meteoros, galaxias, nebulosas, etc.

Se asocia el fenómeno de la Luna Negra a significados espirituales, un momento ideal de reflexión, transformación e introspección.

Tercera Luna Nueva es conocida como Luna Negra (Vivek Doshi / Unsplash)

¿Cuándo es la Luna Negra de agosto 2025?

El fenómeno astronómico de la Luna Negra será visible la noche del sábado 23 de agosto de 2025.

Luna Nueva es conocida como Luna Negra (Unsplash)

Luna Negra agosto 2025 coincidirá con la última lluvia de estrellas Perseidas

Este único fenómeno astronómico, coincidirá con la última noche de estrellas de Perseidas; la cual ocurrirá la noche del domingo 24 de agosto de 2025.

Esta Luna Negra sucede cada 33 meses (casi 3 años), siendo la última en mayo de 2023 y la próxima en agosto de 2028.

Aunque el pico máximo de la lluvia de estrellas de Perseidas ocurrió entre el 11 y 13 de agosto, la obscuridad del cielo por la Luna Negra, beneficiará con condiciones óptimas para observar los meteoros más tenues.

Lluvia de Estrellas Perseidas (NASA)

Recomendaciones para observar la Luna Negra de agosto 2025

Te compartimos algunas recomendaciones para observar la Luna Negra de agosto 2025:

Evita áreas con mayor contaminación lumínica

La mejor hora para observar el fenómeno es después de la medianoche

Revisa el pronóstico del tiempo para que las nubes no arruinen la experiencia