Hoy 7 de agosto se celebra el santo de San Cayetano, el santo patrono del pan y el trabajo.

Por ello, acá te dejamos la oración para pedir dinero y trabajo urgente que podrás rezarle en esta efeméride.

Oración a San Cayetano hoy 7 de agosto para pedir dinero y trabajo urgente

Te compartimos la oración a San Cayetano para pedir por dinero y trabajo urgente que podrás rezar hoy 7 de agosto:

Glorioso y bienaventurado San Cayetano,

lleno de amor a Jesús Sacramentado e inmensa confianza en Dios y su Divina Providencia,

tú que habitas cerca del Altísimo, lleva hasta él mis súplicas y pídele misericordia,

tú que estás al lado de la Virgen María y el Niño Jesús,

a quienes tanto amaste y adoraste,

ruégales por mis agobios laborales y económicos

y consigue que me tiendan sus amorosas manos

para que vea en breve solucionados mis problemas.

Bendito y prodigioso San Cayetano,

lleno de ardiente caridad hacia los más necesitados,

hacia quien sufre por falta de trabajo y dinero,

y aclamado por todos como padre de Providencia

porque socorres con grandes milagrosa cuantos te invocan en sus penas y agobios,

hoy me acerco a ti lleno de esperanza

pidiendo con humildad y confianza tu ayuda.

Dame tu bendición para que pueda salir de esta malísima y grave situación económica.

Por falta de un buen trabajo y de dinero, las deudas y pagos se acumulan,

y me veo lleno de desesperanza e intranquilidad,

no puedo solucionar por mis medios tanta carencia,

por ello te suplico me auxilies, pues sé que tu dulce y valiosa mediación es siempre bien recibida en los cielos.

En ti, santo de los necesitados, deposito mis esperanzas y deseos,

haz que pueda conseguir la estabilidad económica que en estos difíciles momentos tanto preciso,

obra un milagro en mi vida y alcánzame de Cielos lo que tanto ansío:

(pedir con fe lo que se quiere obtener)

San Cayetano, glorioso protector mío, siempre entregado, siempre generoso,

consígueme que Dios todopoderoso no aparte su rostro de mí, ningún día de mi vida,

que el trabajo, la salud y la prosperidad lleguen a mi hogar cuanto antes,

haz que encuentre las puertas abiertas a mi paso,

que mi vida se llene de sosiego,

y que obtenga cuanto antes lo que con fe he solicitado.

San Cayetano, humilde de corazón,

protégeme de los peligros del mundo,

guíame para que ame Dios de todo corazón

y que por él ame a mis hermanos,

y haz que siguiendo tu ejemplo

practique más a menudo las buenas obras

para conseguir la felicidad eterna que nos fue prometida.

Así sea.

Para esta oración, al final deberás de rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Glorias.

Asimismo, se recomienda realizarla durante tres días seguidos.

7 de agosto, santoral de San Cayetano (especial)

Hoy 7 de agosto es el santoral de San Cayetano

San Cayetano de Thiene -quien se le conmemora su fecha de muerte el 7 de agosto de 1547 en Nápoles- fue un sacerdote reconocido por su dedicación a los más necesitados.

San Cayetano es considerado el santo patrono del pan y el trabajo, donde se suele pedir por la prosperidad.

Además de oraciones, fieles suelen visitar el santuario de San Cayetano en Liniers, Argentina para agradecerle por las bendiciones recibidas.