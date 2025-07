Cada 31 de julio, la Iglesia celebra el santo de San Ignacio de Loyola, quien es recordado como maestro de espiritualidad gracias a sus Ejercicios.

Con ello, te compartimos la oración que podrás rezarle para aprobar algún examen que tengas en puerta.

Oración a San Ignacio de Loyola hoy 31 de julio para aprobar un examen

Ésta es la oración a San Ignacio de Loyola que podrás rezar hoy 31 de julio para aprobar un examen:

Santisimo y glorioso san Ignacio de Loyola,

lleno de virtudes, santo humilde y prudente,

elegido por Jesús para ser fundador de su Sagrada Compañía,

dotado por el Espíritu Santo de sabiduría Celestial y servidor

y fiel devoto de María Santísima,

tú que siempre procuraste el bien al prójimo y eres especial

abogado y protector de los estudiantes,

te pido me ayudes en estos difíciles momentos;

tú que dedicaste tantas horas a los estudios

y sabes por los agobios e incertidumbres por las que paso,

te ruego seas mi mediador ante Dios y consigas para mí lo que suplico en esta oración.

San Ignacio, asísteme en mis pruebas y convocatorias,

tú sabes todo lo que he pasado hasta llegar a este momento,

de mis horas de esfuerzo y dedicación,

de mis sacrificios por no abandonar ante la dificultad,

de mis miedos e inseguridades,

por ello te pido estés a mi lado y no me dejes solo-a ahora que voy a rendir este difícil examen.

Pide al Espíritu Santo me ilumine y conceda sabiduría para

responder correctamente las preguntas y que no flaquee cuando me vea agobiado-a;

pide a Dios Padre me conceda claridad y seguridad

para que durante la prueba no dude y mi mente esté clara,

pide al buen Jesús me transmita tranquilidad,

y me consiga buena memoria y concentración

para que recuerde bien todo lo estudiado

y se alejen de mí los temores y las incertidumbres;

pide a la Virgen María me preste su especial asistencia para que me sienta acompañado-a con su protección

y que no me deje solo-a durante este examen:

(decir la materia o asignatura y pedir lo que se desea conseguir)

San Ignacio, te llevo en mi corazón, junto a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen,

para que seas mi fortaleza y apoyo durante el examen, para que

me ayudes en todo momento y que nuestro auxilio me dé fuerza y sabiduría.

San Ignacio de Loyola, padre mío amantísimo yo .......

necesito salir victorioso-a en este examen,

me he preparado a conciencia y he estudiado mucho,

creo que estoy preparado-a para obtener éxito y aprobar,

y quiero obtener muy buenas calificaciones para avanzar y

conseguir mis metas soñadas, por ello te ruego lleves mis

peticiones a los Cielos y obtengas para mí los favores

solicitados y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y

de nuestra Madre bien amada la Santísima Virgen María.

San Ignacio por el amor tan grande que sentiste hacia Jesús y Maria,

por los Ángeles que te acompañaron en tus trabajos, por los

milagros que obraste y obras desde la Gloria,

te suplico me des tu ayuda y amparo;

que tu caridad y virtudes me enseñen a ser mejor para a ser

digno-a merecedor de los auxilios Celestiales

y para recibir de Ellos, que me cuidan con amor,

todas las gracias importantes para mi salvación,

si es para mayor gloria de Dios, honor tuyo y provecho de mi alma

Amén.

San Ignacio de Loyola (Pinterest)

Hoy 31 de julio es el santoral de San Ignacio de Loyola

El 31 de julio se celebra el santoral de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús (jesuitas).

San Ignacio de Loyola pasó de ser un soldado, a un sacerdote tras una profunda conversión, destacando por sus Ejercicios Espirituales, que promueven la reflexión y el discernimiento.

Su festividad conmemora su vida de entrega a Dios, su labor, su influencia en la educación y la reforma de la Iglesia.