La supuesta aparición del chupacabras en la frontera entre México y Estados Unidos volvió a generar debate tras la difusión de fotografías y videos de una extraña criatura, el cual está siendo investigado por Jaime Maussan.

Y es que Jaime Maussan y su equipo aseguran que el ser fue captado en el Valle de Juárez, Chihuahua, donde presuntamente habría atacado animales domésticos.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por distintos medios, el supuesto animal -al que ya han bautizado como un chupacabras- tendría:

Extremidades largas

Una cola extendida

Características que no coincidirían con especies comunes de la región

El equipo de Jaime Maussan estimó que mediría hasta 1.80 metros de la cabeza a la punta de la cola.

¿Qué se sabe de la criatura del Valle de Juárez?

Las imágenes difundidas por Jaime Maussan reavivaron las teorías sobre el chupacabras, una criatura del folclore popular a la que se atribuyen ataques contra animales; sin embargo, hasta el momento no se han presentado análisis genéticos, restos biológicos ni estudios independientes que permitan identificar al supuesto ser.

Maussan también planteó hipótesis sobre un posible origen inusual de la criatura, aunque estas afirmaciones carecen de evidencia científica pública, además, según información citada por medios internacionales, Protección Civil de Ciudad Juárez no habría recibido reportes relacionados con una criatura mortal o ataques de animales vinculados con este caso.

Por su parte, algunos usuarios se preguntan si es que esta criatura que han identificado como un chupacabras, relacionarse con el fenómeno de Skinwalker, conocido por relatos sobre presencias anómalas y ataques al ganado. Su comentario alude a Skinwalker Ranch, un lugar asociado con investigaciones y especulaciones sobre fenómenos inexplicables.

Por ahora, la identidad de la criatura permanece sin esclarecer, y las fotografías y los testimonios no bastan para confirmar que se trate del chupacabras o de una especie desconocida, por lo que el caso de Jaime Maussan continúa entre la especulación y la falta de pruebas verificables.