El 2026 ya ha llegado, luego de que la isla del Océano Pacífico Sur, Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, recibiera el Año Nuevo antes que nadie.

Por lo que cerca de 7 mil habitantes de Kiritimati celebraron la entrada del 2026, dándole la bienvenida al 1 de enero.

Convirtiéndose así a Kiritimati en el primer lugar en recibir el Año Nuevo 2026, debido al huso horario de la isla del Océano Pacífico Sur que lo ubican más de medio día por delante del meridiano de Greenwich (GMT).

BREAKING: 🇰🇮 Kiritimati (Christmas Island), which is in the world's earliest time zone, enters 2026. — The Spectator Index (@spectatorindex) December 31, 2025

Estas otras islas en el Pacífico sur celebran la llegada del 2026

Además de Kiritimati, otras islas en el Pacífico sur ya han celebrado la llegada del Año Nuevo 2026.

Por lo que luego de que la isla de Kiritimati diera la bienvenida al 2026, el territorio neozelandés de las Islas Chatham fue el segundo lugar en despedir el 2025.

Tras ello, también, el Año Nuevo 2026 ya comenzó oficialmente en las naciones insulares en la región de la Polinesia en el Océano Pacífico Sur, Samoa y Tonga.

Además entre otros que ya han celebrado la llegada oficial del 2026, está la ciudad más grande de la Isla del Norte de Nueva Zelanda, Auckland, seguida de la nación insular, el archipiélago del Pacífico Sur, Fiyi.

Nueva Zelanda y Australia ya recibieron el Año Nuevo 2026

Otros más que ya han recibido por completo el Año Nuevo 2026, son los países de Nueva Zelanda y Australia.

Que celebraron la entrada del 2026 como es tradición con fuegos pirotécnicos y una gran fiesta entres sus habitantes

Por lo que desde la famosa Sky Tower en Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación en dar la bienvenida al año 2026 con un espectáculo de 3 mil 500 fuegos artificiales.

🇳🇿 | 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ | Nueva Zelanda ha entrado en el año 2026. pic.twitter.com/oJ7W3e3N1a — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2025

En Australia, miles de personas se aglomeraron para contemplar los fuegos pirotécnicos en la bahía de Sídney, sin embargo el momento llegó en un luto nacional tras el tiroteo masivo en Bondi Beach ocurrido el pasado 14 de diciembre, que dejó un saldo de 15 muertos.