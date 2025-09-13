Para todos los fans de la anatomía y los animales, llegó a Guanajuato la exposición Animal Inside Out, una de las más celebradas en todo el mundo.

Si te interesa ir a Animal Inside Out en Guanajuato, a continuación, te daremos todos los detalles de los horarios y precios.

Precio de boletos de Animal Inside Out en Guanajuato

Los boletos para Animal Inside Out en Guanajuato será de 109 pesos para adultos y adolescentes (a partir de los 13 años), y 92 pesos para menores de 13 años.

Hay que señalar que los boletos para Animal Inside Out en Guanajuato solo se podrán comprar en las taquillas del centro de ciencias Explora, donde se pondrá la exhibición.

Animal Inside Out (@gunthervonhagensbodyworlds)

El centro de ciencias Explora se ubica en Blvd. Francisco Villa 202 Colonia La Martinica, León, Guanajuato .

Hasta donde pudimos revisar, no hay venta en línea, lo cual podría molestar a más de una persona, que no gusta de hacer filas.

Tampoco estarán disponibles en algún sistema o boletera, si quieres asistir tendrás que ir el día que gustes y comprar tu entrada en el lugar.

Otra cosa que no se mencionó es si habrá un límite de accesos por día, o si este será “ilimitado”.

Horario de Animal Inside Out en Guanajuato

Animal Inside Out en Guanajuato tendrá los siguientes horarios:

Martes a viernes: 9:00 am a 6:00 pm

Sábado, Domingo, Días Festivos y Vacaciones Escolares: 10:00 am a 7:00 pm

Que son los que maneja el centro de ciencias Explora, por si quieres revisar el resto de sus salas además de la exhibición de Animal Inside Out.

Asimismo, la exhibición estará montada del 12 de septiembre de 2025 al 15 de febrero de 2026.

Así que tendrás bastante tiempo para darte una vuelta, si es que no puedes estar en los primeros días.

La exhibición se mantendrá inamovible, es decir, serán las mismas piezas durante todo lo que dure la instalación, por si te preguntas si tendrán diferentes elementos.