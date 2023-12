La moda de llevar una planta en la cabeza es cosa del pasado, lo de hoy son los patitos kawaii y mismos a los que ya les están creando sus propios looks.

Seguramente te encontraste en algún momento a una persona con una planta en la cabeza, pero ahora esta moda está siendo opacada con uno patito.

Pero ¿A qué se debe? Además de explicarte lo que se cree de esta moda kawaii, te compartimos los 5 más populares que puedes ocupar, porque hasta estilos tienen.

No más plantas en la cabeza; estos son los 5 patitos más populares

Demasiado tarde para que compres tu planta en la cabeza, pues si lo que buscas es estar a la moda, lo de hoy son los patitos.

Si sueles ocupar el transporte público, ir el mercado o hasta un supermercado a hacer tus compras, seguramente en algún momento te topaste a un adolescente o niño usando un pato en la cabeza.

Y es que la moda de las plantas en la cabeza ya fue desplazada por los patos, mismos que hasta tienen looks muy personalizados.

Estos son los 5 mejores look de patos para que tengan hasta estilo propio estando en tu cabeza:

Lentes oscuros

Sombrero fiestero

Moño Mimi Mouse

Sombrero navideño

Moño Kuromi

Looks populares para los patitos en la cabeza. (Especial)

Look de Kuromi para patito en la cabeza. (Especial)

Aunque estos son los más populares, recuerda que tú también puedes personalizar a su patito, pues hay hasta con gorros para el frío, chalecos de profesiones, orejeras y de más.

¿Por qué se usa un patito en la cabeza? La moda que no necesita motivo

Si antes creías que era extraño ver a una persona con una planta en la cabeza, ¿te imaginas verlas con un patito?

Sin duda estos dos looks están dando mucho de qué hablar, así que te compartimos lo que se cree significa el patito en la cabeza.

Primero debes saber que la moda no tiene un significado en sí, así que muchos look no necesitan tener mucha explicación.

En el caso del patito en la cabeza, se cree que este es sucesor de la planta en la cabeza por el tema de los amantes del anime y lo kawaii.

Así como antes se usaba una planta que se cree era sinónimo de felicidad, lo mismo pasa con el patito.

Aunque no hay un contexto completo, se cree que todo empezó por un trend asiático que se viralizó en TikTok.

Pese a que no es demasiado popular en México -aún- la moda ya está llegando a Latinoamérica, pues ya pasó por: