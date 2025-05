Este domingo 1 de junio será otro día histórico. Por primera vez en el México moderno y contemporáneo, las y los mexicanos mayores de 18 años podrán elegir a través del voto a las personas juzgadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La democracia que se consolida en el segundo piso de la 4T, alcanza por fin a un poder que se había instaurado en una especie de “olimpo”, donde el pueblo quedaba muy lejos de las decisiones.

Desde la oposición han hecho de todo para frenar la reforma al Poder Judicial. Ahora pretenden inhibir la intención de votar. Su menester es hacer lo que haga falta para no perder ese coto de poder en el que el pueblo no había tenido influencia.

Han intentado explicar que el Poder Judicial escapaba de la sabiduría del pueblo y que, por eso mismo, personas juzgadoras no podrían ser jamás electas mediante voto popular. Mal se han visto, renegando y exhibiéndose faltando el respeto a la gente e insultando la capacidad de las y los mexicanos. El pueblo es sabio, punto.

El verano pasado, el pueblo votó para que México sea gobernado por una mujer por primera vez en la historia. Ahí votó por un proyecto de nación que incluía cambiar al Poder Judicial por uno que verdaderamente se interese en llevar justicia a la gente. Un Poder Judicial terrenal que responda a los intereses de las mayorías, que son los de abajo.

El voto es definitivamente el arma más poderosa que un ciudadano tiene en una sociedad que se precie de ser democrática. Mi intención es ejercer el sufragio. En este proceso hay mucho por ganar, mucho por aprender, pero lo mejor es que hay poco y nada que perder.

En esta elección en particular, los perfiles son unos mejores que otros. Todos con experiencia y con esos criterios de selección, el pueblo no podría equivocarse. Se elegirá bien o muy bien. Con esa confianza deberíamos salir a votar.

Este domingo tendremos la oportunidad de votar por mujeres y hombres que representarán la justicia a nivel nacional y otros en el ámbito estatal.

Entre los perfiles femeninos que destacan como candidatas para ministras de la Suprema Corte de Justicia, podemos ver en la lista a: Lenia Batres Guadarrama; Yasmin Esquivel Mossa; Sara Irene Herrerías Guerra; Loreta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González; entre otras.

Para magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial; en el lado masculino vemos a Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar. Por mencionar a algunos, la lista es larga y usted tendrá de donde elegir.

En el ámbito estatal, en Sinaloa también habrá elección para jueces, juezas, magistrados y magistradas. En un recorrido por los perfiles que se registraron ante el INE; pude observar muchos cuadros nuevos, en su mayoría mujeres y hombres jóvenes. Casi todos ya laboran en el Poder Judicial Federal y el Estatal.

Considero que quienes resulten electos, serán sin duda los que han demostrado capacidad y sobre todo honestidad en su actuar.

Es de reconocer, que esta reforma les hace posible a acceder a cargos de nivel, que, de otro modo con el sistema controlado desde la cúpula de las elites conservadoras, les sería prácticamente imposible.

Quienes cumplieron con todos los requerimientos, hicieron campaña y dieron a conocer su trabajo; pueden estar tranquilos y seguros que el pueblo les dará la oportunidad de que los representen por primera vez en los cargos titulares de mayor relevancia en el Poder Judicial.

Finalmente, mientras desde el más rancio conservadurismo pretenden boicotear la elección del próximo domingo haciendo llamado a no votar. Porque ellos no quieren que usted tome decisiones. No quieren que usted se interese en participar. No quieren perder sus privilegios controlando la justicia para ellos y sus amigos.

Lo peor que les puede pasar a esos conservadores, es que usted amable lector se interese, vote y conozca el sistema del Poder Judicial, para en años posteriores continuar participando y ajustando un sistema que ha propiciado una “aristocracia togada” cuyos intereses no son de ninguna manera, los del pueblo.

Por eso, yo sí pienso ir a votar, y le invito a usted a hacer lo mismo.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx