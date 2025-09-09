El condicional simple me pareció absolutamente complejo cuando aquel maestro lo explicó en alguna clase de español —no recuerdo si en secundaria o en preparatoria—. Después, cuando le llegó el turno al condicional complejo, de plano no entendí nada y decidí que jamás intentaría ser gramático.

Sigo sin comprender plenamente tales conceptos. Pero si Andrés Manuel me invitara a tomar un café en su rancho de Palenque, Chiapas, de alguna manera los aplicaría. Le haría 30 preguntas, todas relacionadas con regresar al futuro ; en efecto, como en la famosa película dirigida por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

1.- ¿Si hubieras analizado con más detalle las biografías y los perfiles psicológicos de algunos de tus colaboradores, los habrías reclutado, Andrés Manuel?

2. Si la anterior respuesta es negativa, ¿podrías dar nombres?

3. ¿Si volvieras a 2018, 2019, 2020… criticarías menos o inclusive no criticarías a Enrique Krauze, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, el diario Reforma, Héctor Aguilar Camín, Carlos Loret de Mola para que en este 2025 no te culparan —en mi opinión injustamente— de todo lo malo que pasa en México incluyendo el exceso de lluvia y la falta de agua?

4. ¿Habrías evitado exigir a Ricardo Salinas Pliego pagar sus impuestos, que fue lo que convirtió al dueño de Elektra y TV Azteca en el monstruoso, perturbado, arrogante influencer que ahora es?

5. ¿Debiste prestar un poco menos de tu atención a los problemas de México y un poco más a las actividades de tus hijos mayores?

6. ¿Crees que el nuevo poder judicial que diseñaste estará a la altura de lo que México necesita?

7. ¿Qué tan difícil sido para ti cumplir el voto de silencio político que te impusiste a ti mismo?

8. ¿Te ofenden los relojes caros de tantos militantes influyentes de Morena?

9. ¿Sabías, Andrés Manuel, que voy a pedir a MetricsMx una encuesta acerca de tu aprobación a un año de que dejaste la presidencia de nuestro país —por sondeos que he realizado creo que sigue siendo, como siempre, muy alta—?

10. ¿Qué opinas de Omar García Harfuch, el mejor integrante del actual gabinete a quien, se dice, tú y los duros de Morena no dejaron llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México?

11. ¿Le ves futuro a Marcelo Ebrard o, como yo, lo consideras un caso perdido por más cargos que acumule?

12. ¿Adán Augusto López, tan cuestionado, te ha decepcionado o consideras que es víctima de politiquería?

13. ¿No te parece que Pedro Haces es corrupto y que, por lo tanto, tendría que ser expulsado de Morena si acaso es formalmente militante, y si no lo es, entonces debería ser figuradamente escupido por la dirigente del partido de izquierda, Luisa María Alcalde?

14. ¿Ante la evidencia de tantas madres a quienes sus exmaridos les han quitado a sus hijos y, además, buscan encarcelarlas con apoyo de juececes y fiscalías, no piensas que quizá faltaron en tu gobierno más programas específicos para apoyar a mujeres víctimas del machismo?

15. ¿Te gustaría desarrollar en un próximo libro, con argumentos no solo empíricos, sino deductivos, teóricos, el porqué han sido tan exitosas tus políticas para acabar con la pobreza?

16. ¿Tomarías el teléfono si te llamara Donald Trump, desde luego acompañado de un traductor o una traductora —el presidente de Estados Unidos seguramente recuerda que no hablas inglés—?

17. ¿Qué le dirías a Trump, además de saludarlo?

18. ¿Qué falló en tu gobierno en lo relacionado con el combate al huachicol?

19. ¿Recomendarías a Morena, presidente López Obrador, ya romper, en forma definitiva, con el chantajista Partido Verde?

20. ¿Cuándo se publica tu libro sobe la grandeza cultural mexicana?

21. ¿Me autografiarías un ejemplar?

22. ¿Con quién te hago llegar el libro que adquiera el día que salga a la venta para que lo firmes?

23. ¿Has ganado peso por la inactividad, Andrés Manuel?

24. ¿Has adelgazado porque tienes más tiempo para caminar y practicar el deporte, beisbol, que tanto te gusta y a mí tanto me aburre?

25. ¿Cómo está tu corazón?

26. ¿No te encantó la respuesta que dio tu esposa, Beatriz, a la perversidad de que se había mudado a una colonia carísima de Madrid; la respuesta en la que dijo: “Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO”?

27. ¿Cuándo pensaste, por primera vez, que Claudia estaba preparada para ser presidenta?

28. ¿No te enorgullece ver a la presidenta Sheinbaum entre los y las gobernantes más importantes del mundo?

29. ¿Te emocionó la foto que Claudia Sheinbaum se tomó antes de su primer informe en la que aparece una vieja imagen tuya, la de aquella noche en que Rosario Ibarra, con la hoy presidenta a un lado, te puso la banda de presidente legítimo ?

30. ¿Conservas esa única, histórica, inolvidable banda presidencia que en más de un sentido fue el inicio de todo?