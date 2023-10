Este artículo trata de una mujer llamada Lorena Becerra . Citaré enseguida lo que ella dijo en Twitter —o X, no me gusta el nuevo nombre de la única red social que más o menos entiendo—: “Después de casi 8 años, tomé la decisión de dejar mi responsabilidad en Grupo Reforma. Fue un viaje extraordinario de crecimiento personal y profesional. Me voy profundamente agradecida con todas las personas extraordinarias con las que tuve la oportunidad de colaborar”.

Doña Lorena es famosa. Políticamente hablando milita en la derecha. Estudió su licenciatura en el ITAM, escuela neoliberal (AMLO dixit). Su maestría la hizo en la Duke University, sin duda una de las mejores universidades del mundo: en el ranking de Times Higher Education está en el lugar 26 entre casi 2 mil instituciones de educación superior evaluadas.

¿En qué lugar está el ITAM en ese ranking? No aparece o, al menos, no lo encontré en una búsqueda que realicé. La universidad mexicana mejor calificada, el Tecnológico de Monterrey, está muy abajo en la clasificación. Triste situación. Veamos las malas calificaciones de las 4 mejores universidades de nuestro país:

Tecnológico de Monterey , entre los lugares 601 y 800.

, entre los lugares 601 y 800. UNAM , entre los lugares 801 y 1000.

, entre los lugares 801 y 1000. Universidad Autónoma de Sinaloa , entre los lugares 1201 y 1500.

, entre los lugares 1201 y 1500. Universidad Autónoma Metropolitana, entre los lugares 1201 y 1500.

Hay en la lista de Times Higher Education otras universidades mexicanas, pero de plano aparecen en los últimos lugares.

Algo tendremos que hacer para mejorar la calidad de nuestras universidades. Espero que sea una prioridad de la primera presidenta de México con formación científica, quien por cierto tuvo el enorme privilegio de realizar la investigación para su tesis de doctorado en una de las más importantes universidades del mundo, la de California —está en el top 10 del ranking de Times Higher Education—.

Si en un asunto Claudia Sheinbaum no puede fallar es en el mencionado. Ella ha dicho que urge incrementar la matrícula universitaria en nuestro país. Es verdad. Será necesario invertir enormes recursos para alcanzar tal objetivo. Pero, ni hablar, independientemente de las numerosas necesidades de la gente en una sociedad tan desigual como la mexicana, también deberá invertirse muchísimo para elevar la calidad de las universidades públicas. No puede ser que el Tec de Monterrey esté mejor calificado que la UNAM. Esta es una realidad —reflejada en un espejo que no miente: el ranking de Times Higher Education— y ningún discurso podrá negarla. Viene el cambio de rector. Tendrá que ser el inicio de una transformación positiva. Sería terrible que la Universidad Nacional Autónoma de México siguiera dominada por ambiciosos vulgares.

El adiós de la encuestadora

Pero estaba hablando de la encuestadora de Reforma que ya dejó ese diario. Su trabajo ha sido bastante bueno, seguramente no por lo aprendido en el ITAM, sino en Duke University. Ella es joven y, por lo tanto, no se jubilará. ¿A dónde irá?

En Twitter —o X, como se llama ahora la red social de Elon Musk— gente conocida despidió a Lorena Becerra:

Liébano Sáenz.

Margarita Zavala.

Risco.

Ana Francisca Vega.

Genaro Lozano.

María Scherer.

Ivonne Melgar.

Luis Carlos Ugalde.

Álvaro Delgado.

El monero Alarcón.

Todas las personas mencionadas fueron amables con doña Lorena; inclusive puede decirse que la mayor parte de los mensajes que ella ha recibido son de merecida admiración.

Varias veces, por cierto, se la hizo la pregunta de a dónde irá. Liébano Sáenz lo expresó de esta manera: “Querida y admirada Lorena... deseo que ya sepas a donde te encontraremos mañana porque nadie que entienda de esta disciplina querrá extrañarte. Un abrazo”.

Si sigue en los medios de comunicación, lo lógico es que la señora Becerra vaya al sitio de internet dirigido por Carlos Loret de Mola y patrocinado por la familia de Roberto Madrazo. Puedo equivocarme, desde luego, pero no veo a ninguna otra empresa con capacidad económica para pagar lo que pedirá a cambio de sus encuestas la politóloga que en su biografía de Twitter —o de X, pinche nombrecito este— dice ser animalista y tiene como carta de presentación una misteriosa frase de Mark Twain: “It’s not the size of the dog in the fight. It’s the size of the fight in the dog”. Ahora mismo, en materia de encuestas, ¿cuál es la pelea?, ¿qué tan intenso es el combate?, ¿quién es el perro? Yo no lo sé.

La encuesta cuchareada a favor de Xóchitl

Ignoro si Lorena Becerra se enojó con la dirección de Reforma por las raras encuestas que este diario hizo para el Frente Amplio por México y que sirvieron para eliminar, a la mala, a una competidora en el proceso interno de la alianza PRI, PAN, PRD. Me refiero a Beatriz Paredes.

Recordemos que el FAM inicialmente encargó dos encuestas, una de vivienda y la otra telefónica. La de vivienda el frente PRI, PAN PRD la contrató con Reforma —seguramente participó Lorena Becerra— y la telefónica nunca quedó claro quién la hizo. En el estudio realizado cara a cara empataron Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes; en el telefónico, la panista superó fácilmente a la priista. Inexplicable discrepancia.

Cuando se realizaba una segunda ronda de encuestas, antes de que siquiera se terminaran de procesar, el dirigente del PRI dijo que él conocía el resultado y bajó a Beatriz de la contienda. Tanto el líder priista, Alito Moreno, como el dueño del FAM, Claudio X. González, tuvieron miedo de llegar a la etapa final del proceso interno: una votación. Es decir, miedo a que Paredes le ganara a Gálvez.

Después de que se eliminó a la mala a Beatriz Paredes se habló de que en la segunda encuesta de Reforma la triunfadora, con una gran diferencia a su favor, fue Xóchitl Gálvez. No sé si en esta segunda encuesta participó Lorena Becerra.

Algo raro hubo en todo lo anterior. Quizá ello influyó en la decisión de la señora Becerra de abandonar el diario de la familia Junco. O quizá no. Quizá doña Lorena ha decidido competir con encuestadores que ganan muy bien vendiendo sus trabajos a clientes de la política y del sector privado.

Lo que sea, ojalá pronto veamos sus encuestas publicadas en algún medio. Si es honesta, y creo que lo es, el primer estudio que difundirá —probablemente con Loret de Mola— confirmará la gran ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez que ya han diagnosticado estudios serios como el de MetricsMx, telefónico, y los de De las Heras Demotecnia y Covarrubias y Asociados, de vivienda.

Datos de La Vanguardia, de Barcelona para Ivonne Melgar

En el mensaje de Twitter —ya no le diré X— que la colaboradora de Excélsior Ivonne Melgar dedicó a Lorena Becerra dijo: “¿Y ahora quién podrá defendernos de las encuestas infladas a favor del oficialismo?”.

Le recomiendo a Ivonne no perder la objetividad. Es una extraordinaria periodista que no puede acusar de faltas éticas a gente como Rodrigo Galván de las Heras y Andrés Levy Covarrubias. El segundo acaba de publicar en La Vanguardia, de Barcelona, esta encuesta: https://www.lavanguardia.com/internacional/20231003/9271215/claudia-sheinbaum-mexico-amlo-xochitl-gavez.html

Encuesta de La Vanguardia

Ivonne, quien me honra con su amistad, sabe muy bien que La Vanguardia es uno de los diarios más importantes de Europa. No tiene operaciones en México —a diferencia de su competidor en España, El País—, pero se interesa en lo que pasa en nuestra sociedad por el tamaño de la economía mexicana y por las relaciones de todo tipo que mantienen ambas naciones. Ya verá la señora Melgar que Lorena Becerra confirmará los números de La Vanguardia. Las cosas pueden cambiar, o quedarse como están, pero, por lo pronto, la realidad es contundente: Claudia golea a Xóchitl.