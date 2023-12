Xóchitl Gálvez , candidata del frente opositor ha denunciado que enfrentará una elección de Estado, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, uno de los pocos espacios que le han abierto, aseguró: “Este gobierno está dispuesto a trabajar con lo que sea para imponer a su corcholata, pero no lo vamos a permitir y no lo vamos a permitir porque México no va bien”.

Tiene mucha razón, más considerando que desde las reformas político-electorales de 1996, el ejercicio ciudadanizado de las elecciones permitió eliminar la intervención del gobierno y del presidente en turno.

El órgano electoral (IFE, ahora INE) fue dotado de plena autonomía, se incorporó la credencial con fotografía y se elaboró un padrón electoral científicamente contado y vigilado.

Frenar los avances democráticos

México avanzó a la normalidad democrática y a la alternancia en la presidencia de la República y en los gobiernos estatales y municipales, con un Congreso plural y el INE, considerado una de las tres instituciones mejor calificadas por la sociedad, porque su actuación daba certeza jurídica y legitimidad al resultado de las elecciones.

Lamentablemente ahora, ante la caída de su popularidad, de que los “otros datos” de su narrativa mañanera ya no le dan para explicar, ni mucho menos justificar sus fracasos en materia de seguridad, salud o corrupción y que su candidata Claudia Sheinbaum nomás no levanta e incluso, tenga que hablar por ella, el presidente se radicaliza y se empeña en la destrucción del INE y del Tribunal Federal Electoral.

Los Taddei

Ha mantenido una guerra abierta contra el INE y sus consejeros ciudadanos e impuso como presidenta a Guadalupe Taddei Zavala, una militante de Morena que se encarga de que los dados se carguen en favor de la candidata oficialista, por cierto, ella no es el único miembro de la familia Taddei que se ha posicionado en diversos cargos federales y estatales en la 4T.

Pablo Daniel Taddei Arriola, es hijo del delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Jorge Luis Taddei Bringas, sería el director de Litio de México (LitioMx). Otro de los hijos del delegado del Bienestar que estuvo en el servicio público es Jorge Carlos Taddei Arriola, quien era director en la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas.

El Tribunal Electoral, una piedra en el zapato de Andrés

Aunque en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dio un relevo anticipado de la presidencia para colocar a la magistrada Mónica Soto a partir del 1 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue expresando su desconfianza, lo hace porque el tribunal es la instancia judicial que califica y valida la elección y porque AMLO y su partido quieren tener control sobre su la validez en función del resultado y, si es contrario a ellos, seguramente tratarán de invalidar la resolución del tribunal.

A pesar de todos los ataques de Estado, el tribunal acaba de emitir una resolución por la cual confirman por unanimidad que el presidente, la precandidata de Morena y el entonces gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, cometieron “infracciones durante el periodo prohibido de la revocación de mandato” con la difusión de propaganda gubernamental, en un periodo donde estaba prohibido dichas prácticas ante el periodo electoral en la entidad.

La actuación del tribunal es una piedra en el zapato para Morena y su candidata al limitar la actuación ilegal del presidente, gobernadores y la utilización de recursos públicos a su favor.

Esto ha llevado a que el coordinador de la campaña, vocero principal y quien debate sin dar la cara, sea el propio presidente de la República. Desde que, en 2021, además de perder la CDMX, su partido perdió importantes posiciones en la Cámara de Diputados, el presidente anunció que a partir de ese momento empezaba el proceso electoral y comenzó a apoyar a Sheinbaum hasta imponerla como precandidata y luego, entregarle el “bastón de mando”, en un acto ilegal e irresponsable para el desarrollo democrático del país donde AMLO simbólicamente le dice a la población que su candidata será la próxima presidenta.

Si realmente Claudia está tan bien posicionada como AMLO asegura, entonces ¿por qué insiste en hacer una elección de Estado? ¿Por qué insisten en imponer, en tratar de controlar las instancias judiciales, destruir las instituciones democráticas y cancelar a los organismos encargados de la contienda electoral?

Ya veremos al inicio de las campañas si se tratará de una competencia democrática o no , o si por un lado estará el oficialismo, los traidores del Frente y la utilización de los instrumentos del Estado para amedrentar y descalificar, y por el otro, la oposición ciudadana buscando defenderse y esquivar los ataques, o con ambos bandos enfrascados en disputas huecas y dejando de lado las propuestas y la agenda en la que debería centrarse la campaña político electoral.

Está columna descansará hasta los primeros días de enero ¡gracias y enhorabuena a todos!

X: @diaz_manuel