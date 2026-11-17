¿Cuántas decisiones tomamos por gusto y cuántas porque no nos queda de otra? Hay quien sigue viviendo con sus padres porque una renta se lleva buena parte de su sueldo. Hay familias que piden prestado para continuar un tratamiento médico. Y hay personas que pagan un cobro que consideran injusto porque necesitan recuperar el vehículo con el que trabajan.

En esas decisiones también se puede entender cómo vive una sociedad. Cuando el dinero apenas alcanza, las opciones se reducen. Uno empieza a posponer planes, a dejar pendientes y a esperar que no ocurra nada que complique todavía más las cosas.

Me preocupa que nos acostumbremos a vivir así. Que veamos como algo normal que trabajar no alcance para independizarse o que una enfermedad ponga en riesgo la estabilidad de toda una familia. Detrás de cada una de esas situaciones hay personas haciendo su mejor esfuerzo, muchas veces sin encontrar una salida.

Por eso creo que una responsabilidad de quienes legislamos es preguntarnos qué está haciendo más difícil la vida cotidiana y qué podemos cambiar desde la ley. Esa pregunta nos llevó a presentar, desde la Bancada Verde, propuestas sobre vivienda, atención renal y servicios de grúas y corralones.

La vivienda tiene que ver con algo tan personal como decidir cuándo comenzar una vida propia. Un joven puede tener empleo, ser responsable con sus gastos y aun así no encontrar una renta que pueda pagar. Si logra hacerlo, todavía enfrenta la incertidumbre de cuánto aumentará al renovar el contrato.

¿Qué tanto se puede planear cuando no sabemos si podremos seguir viviendo en el mismo lugar? Poner límites razonables a esos incrementos ayuda a dar certeza. Nuestra propuesta plantea que, al renovar, el aumento no rebase la inflación del año anterior. También busca abrir opciones de vivienda y financiamiento para acceder a una primera casa. La intención es que el esfuerzo de las juventudes encuentre un camino posible.

Hay momentos, sin embargo, en los que los planes pasan a segundo término. Cuando alguien de la familia enferma, la prioridad es conseguir atención. Todo lo demás se acomoda como se puede.

Así ocurre con quienes necesitan diálisis o hemodiálisis. Si el servicio no está disponible a tiempo, la necesidad permanece y la familia debe buscar cómo resolverla. Conseguir dinero, trasladarse o faltar al trabajo se vuelve parte de una preocupación que ya era suficientemente grande.

Fortalecer la atención de urgencias y facilitar estos tratamientos significa reconocer esa realidad. El funcionamiento de un servicio público se siente en la casa de quien lo necesita: en sus gastos, en su tiempo y en la tranquilidad con la que acompaña a su familiar.

También debemos revisar lo que sucede cuando una persona queda frente a un cobro que no entiende y siente que no puede reclamar. En los servicios de grúas y corralones, saber cuánto se debe pagar, por qué concepto y quién responde por el vehículo debería ser algo claro desde el principio.

Por eso proponemos tarifas transparentes, evitar traslados injustificados y pagos adicionales no autorizados, así como exigir responsabilidad por daños o faltantes. Recuperar un automóvil no debería convertirse en una negociación incierta, especialmente cuando de él depende el ingreso de una familia.

Estas propuestas necesitan discusión y trabajo para convertirse en soluciones. Presentarlas nos obliga también a escuchar, corregir lo necesario y darles seguimiento.

Aspiro a que llegue el día en que más personas puedan tomar decisiones sin que la primera pregunta sea qué tendrán que sacrificar para pagarlas. Que independizarse sea un proyecto alcanzable y que atender una enfermedad no implique vivir haciendo cuentas. Hacia esa tranquilidad cotidiana vale la pena dirigir nuestro trabajo.