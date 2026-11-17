Disculpa anticipada si alguien se ofende : no pretendo criticar a China. En Shenzhen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con Xi Jinping, presidente de China. En la foto oficial se ve una mesa enorme con once o doce personas de cada lado. Del lado chino, todos son hombres. Del lado mexicano, cinco son mujeres, empezando por la presidenta. No lo digo como reproche a China, que tiene su propia historia, su propia cultura y sus propios tiempos. Lo digo porque la imagen retrata un cambio en México: hace no tanto, nuestra mesa también habría sido solo de hombres, y no muy listos y aun tontos, los del PRI y del PAN, a diferencia de los siempre brillantes dirigentes chinos.

Del pizarrón a la plaza pública . Esta frase surgió del llanto de uno de los matemáticos más conocidos de Estados Unidos, Steven Strogatz, quien no pudo contener las lágrimas en un pódcast de The New York Times.

La tristeza del matemático se debe a que la inteligencia artificial le está quitando sentido a su trabajo. Lo entiendo.

En una entrevista con Die Zeit —semanario alemán al que me he aficionado y que leo traducido por Google—, Strogatz explicó que extraña no el reto de resolver problemas, sino la compañía de debatir con colegas sobre los grandes desafíos planteados por la reina de las ciencias (Carl Friedrich Gauss dixit).

Steven Strogatz mencionó las horas que pasaba frente al pizarrón con colegas que buscaban soluciones al mismo problema: discutían, se contradecían —sin pelearse, desde luego, aunque trancazos sí ha habido en la historia de las matemáticas, y algunos literales: el astrónomo Tycho Brahe perdió parte de la nariz en un duelo a espadas contra otro estudiante—. Al final, Strogatz celebraba con sus pares cualquier avance logrado en el pizarrón.

El matemático triste describe el diálogo socrático. Dos personas que no están de acuerdo y que, sin embargo, se escuchan con paciencia y respeto, porque ambas quieren llegar a la verdad. Exactamente lo que le falta a la política.

Frente al pizarrón, los colegas quieren lo mismo y solo discuten el camino. En política, cada lado suele defender sus propios intereses. Por eso habría necesidad de más gente formada en las matemáticas en los altos cargos de la política.

Milton Friedman —a su modo, hombre de ciencia, por más que la economía sea una ciencia de segunda división— sostuvo, en un ensayo sobre metodología, que muchos desacuerdos sobre política económica no vienen de valores distintos, ya que casi todo el mundo dice querer lo mismo: el avance de la sociedad. Los desacuerdos y los conflictos surgen, según él —y algo de razón tenía—, de las distintas maneras de enfrentar los problemas sociales. Friedman defendía el libre mercado; otros economistas prefieren mayor participación del Estado. Casi todos dicen buscar lo mismo, el bienestar de la sociedad, pero difieren en los métodos.

Más allá de Friedman, lo que importa en política no es que toda la gente que participe piense lo mismo, sino que sepa discutir racionalmente, como Strogatz lo hacía en el pizarrón antes de que la IA le quitara ese placer.

La política necesita más gente con la paciencia del pizarrón. Liderazgos que defiendan sus propios valores, pero escuchen a la otra parte sin incluirla en el bando del enemigo a destruir.

Angela Merkel: una científica frente a Trump

La mejor gobernante de los últimos tiempos ha sido no solo una mujer, sino una científica: Angela Merkel, física de formación y doctora en ciencias naturales, especializada en química física y métodos de química cuántica.

Ella se formó en la Alemania del Este, así que conoció desde dentro aquel mundo desaparecido que, a mi juicio, Vladimir Putin está tratando de hacer renacer. Y desde este otro mundo, el occidental, dirigió a Alemania, a Europa y, en momentos decisivos, a buena parte de la humanidad.

No lo digo yo: las encuestas internacionales del Pew Research Center la colocaban entre los liderazgos mundiales que más confianza inspiraban.

Merkel no fue infalible. Su mayor error fue dejar que Alemania dependiera del gas ruso, confiando en que el comercio domesticaría a Putin. Pero Putin es un animal salvaje que no se puede domar. Hasta en eso se nota el método de científica: ella apostó por una hipótesis razonable que resultó equivocada.

En sus memorias Merkel cuenta cómo lidió con Donald Trump. Hablaban en niveles distintos: él en el emocional y ella en el de los hechos. La alemana pidió consejo al papa Francisco sobre cómo tratar con un personaje como el estadounidense. El papa le respondió que había que doblarse, doblarse y doblarse, pero sin romperse .

¿No es eso lo que hace Claudia Sheinbaum frente al Trump recargado de su segunda presidencia? La presidenta mexicana lo llama cabeza fría. No contesta a los insultos ni a las provocaciones, responde solo a los hechos, negocia, cede donde puede y se planta donde no debe ceder: la soberanía. Él en lo emocional y ella en los hechos, como con Merkel: doblarse, doblarse, doblarse, pero sin romperse.

La comentocracia dice que Claudia se ha doblado de más; no lo veo así. En agosto de este año, cuando la amenaza era un arancel de 30%, la cabeza fría consiguió una pausa para seguir negociando. El tiempo dirá si la rama aguantó. Por lo pronto, no se ha roto. Y Trump ya carga con una derrota electoral brutal a cuestas, que le costará superar. Una científica, otra vez, frente al mismo impredecible hombre de gran poder.

Claude Shannon: la ciencia de corregir errores

Lamento la tristeza del matemático Strogatz. Pero su propia ciencia tiene la culpa de que la IA le quite atractivo a su trabajo. La inteligencia artificial Claude se llama así por Claude Shannon, el matemático estadounidense que fundó la teoría de la información.

Shannon era un personaje raro: andaba en monociclo por los pasillos de los Laboratorios Bell mientras hacía malabares. Por su habilidad para las piruetas, pudo haber sido un gran político. La humanidad se lo perdió. En ciencia hizo bastantes cosas positivas, aunque también algunas tonterías solo por divertirse: construyó la que llamó “la máquina definitiva”, una caja con un interruptor que, al encenderla, sacaba una mano mecánica y se apagaba sola. ¿Sirvió para algo?

La gran aportación del padrino de Claude fue sobre el error. En 1948 demostró que, aunque todo canal de comunicación tiene ruido y puede distorsionar los mensajes, es posible diseñar sistemas capaces de reducir la probabilidad de error hasta hacerla prácticamente insignificante, siempre que se respeten ciertos límites matemáticos.

Una lección para la política: Shannon no eliminó el error, sino enseñó a convivir con él y corregirlo. Gracias a sus aportaciones tenemos teléfonos celulares, internet e inteligencia artificial.

Esa es la lección para la política. Equivocarse es inevitable; lo importante es admitir honestamente el error y buscar corregirlo.

Del pizarrón a la plaza pública

Si la inteligencia artificial está desplazando a gente de las matemáticas, la física y otras ciencias, propongo que pasen del pizarrón a la plaza pública. Higienizarían la política.

En México lo hace ya Claudia Sheinbaum, física con doctorado en ingeniería energética, que dedicó años a la academia antes de llegar al gobierno.

Merkel y Sheinbaum. ¿La ciencia en política es femenina?

En Shenzhen, la presidenta de México, Sheinbaum, se reunió con Xi Jinping, presidente de China. En la foto oficial se ve una mesa enorme con once o doce personas de cada lado.

Del lado chino, todos son hombres. En mandarín, me dice la IA, machismo se dice dà nánzǐ zhǔyì (大男子主义), expresión que significa aproximadamente “chauvinismo masculino” o “ideología del hombre dominante”. Prefiero una traducción más literaria: “la doctrina del gran varón” .

Del lado mexicano en esa mesa, para ejemplo de las mujeres de todo el mundo, hay cinco mujeres, empezando por la presidenta.

Buena expresión esa de “la doctrina del gran varón”. Aplica menos a Xi Jinping, que no se ha metido en líos misóginos como nuestro vecino del norte, a quien le da exactamente por lo contrario.

Xi estudió ingeniería química, pero su carrera se alejó pronto de la ciencia: obtuvo un doctorado en derecho marxista, y se dedicó por completo a la política, sin parada intermedia en la academia.

Ingenieros en el poder hay muchos. Científicas que pasaron años en la academia y en la investigación antes de gobernar hay pocas.

La británica Margaret Thatcher —a pesar de su ideología, gobernante muy eficaz— estudió química y trabajó como investigadora antes de formarse como abogada. Angela Merkel se formó en física, se doctoró en ciencias naturales con una investigación en química física y trabajó como investigadora en la Academia de Ciencias de Alemania del Este hasta la reunificación alemana. Claudia Sheinbaum es física, se doctoró en ingeniería energética y dedicó décadas a la investigación ambiental en la UNAM.

Que los casos más claros de científicas de carrera en el gobierno sean mujeres dice algo: la ciencia en política es femenina, y eso es muy positivo. Lo mejor que le pasó a Alemania y le ha pasado a México es la ciencia femenina en el poder.

El matemático triste Strogatz tiene 67 años de edad y, con suerte, le quedan veinte o más. Ojalá busque participar en la política de su país, EEUU, donde tanta falta hacen la paciencia y la buena disposición para el diálogo del matemático socrático.