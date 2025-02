En una entrevista al presidente Javier Milei, que supuestamente estaba hecha para aclarar lo sucedido con el respaldo presidencial a $Libra —una criptomoneda desarrollada por desconocidos sin verificación que resultó en una pérdida millonaria para sus usuarios, hasta hoy la estafa más grande en la que haya participado un presidente en América Latina— sucedieron varios hechos notables.

El país estaba en expectativa: se había anunciado que la entrevista sería publicada en el medio TN, realizada por el periodista de confianza Jonathan Viale.

Al comenzar la transmisión, que no fue en vivo, las justificaciones de Milei no tenían precedentes: “Soy muy buena persona, no la promocioné, la difundí”, dijo, incluso cuando está comprobado que la criptomoneda fue lanzada justo al mismo momento que se anunció en las redes del presidente.

“Era mi cuenta privada, no pública, porque dice ‘economista’, no ‘presidente’”, argumentó —como si Claudia Sheinbaum pudiera vender Herbalife mientras sus redes sociales digan “socióloga”—.

Pero lo peor de la entrevista, más allá de las justificaciones salidas del cuarto de guerra, fue que TN publicó en redes sociales la entrevista completa, incluyendo lo que debía ser cortado. Como por ejemplo cuando dice, con cara de buen tipo preocupado: “Che, pero ¿no es que se pactaban las preguntas?”. El periodista responde: “Sí, estas me las anotó Adorni (el vocero presidencial) y Karina Milei (la hermana del presidente)”. Después continúa con la entrevista que sí iba a ser publicada.

Cuando el entrevistador le dice “es un tema en el que participaste como ciudadano”, Milei responde: “Está bueno que lo señales como ciudadano porque lo tuitee desde mi cuenta personal”. El entrevistador replica: “Sí, pero sos el presidente”, y Milei insiste: “¿Qué dice mi cuenta de Twitter?”. “Sí, economista, ok, pero sos el presidente”, responde el entrevistador.

En ese momento, alguien del staff corta la entrevista e indica que esa parte se quita. Imagino que el periodista, queriendo salvar un poco su dignidad, refunfuña pero después continúa con la entrevista.

Así ha ido cayendo cada vez más el discurso libertario de Milei, que comenzó con “el Estado no debe meterse en nada y la gente en mi gobierno podrá vender sus órganos si quiere” a “la homosexualidad es abuso de menores”, “ya en la tele yo digo lo que quiera” y a pactar preguntas quitando las que le parezcan incómodas.

Parece que más que ser el presidente de la libertad, es el presidente más sujeto a las empresas.

Conclusión: Este episodio revela una preocupante contradicción en la administración Milei: mientras pregona la libertad como valor supremo, sus acciones demuestran un patrón sistemático de control sobre la prensa y la información pública.

La entrevista en TN expuso no solo la fragilidad de sus justificaciones sobre el caso $Libra, sino también los mecanismos de censura y manipulación mediática que su gobierno está dispuesto a emplear.

El contraste entre el discurso libertario inicial y la realidad autoritaria actual plantea serias dudas sobre la verdadera naturaleza de su proyecto político y su compromiso con las libertades fundamentales que dice defender.​​​​​​​​​​​​​​​​