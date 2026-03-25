En Michoacán el menor de edad Osmar “N” disparó contra las maestras Tania “N” y Rosario “N”, de una preparatoria. Lamentablemente murieron.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que, en 2019, 280 millones de personas en el mundo sufrían depresión; 23 millones de niños y adolescentes. Además, 37 millones de personas tenían trastorno bipolar; 3,8 millones niñas, niños y adolescentes entre 10 y 19 años, esto en 2021.

La niñez tiene que ser atendida desde los hogares y en las escuelas públicas y privadas de forma eficaz; la elaboración de políticas públicas con evidencia científica por parte de los “expertos” para la prevención del suicidio es fundamental. Así como para evitar conductas criminógenas.

Los especialistas como psicólogos, neurólogos, psiquiatras, pedagogos, docentes, criminólogos, entre otros, tienen que coadyuvar con las autoridades de los gobiernos para evitar más decesos a causa del suicidio.

Asimismo, es urgente que en el territorio mexicano se pongan en práctica los diez puntos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció desde el pasado 25 de noviembre de 2025, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Uno de ellos: Actividades en escuelas los días 25 de cada mes para fomentar la igualdad.

Posiblemente las y los gobernantes esperan a la llegada del próximo gobierno para que implementen los programas o las políticas públicas basadas en los diez puntos para trabajar en la prevención de la violencia. Mientras, continuaremos leyendo y escuchando noticias desgarradoras.

El adolescente que disparó, antes del ataque subió un video con subtítulos que decían que llevaría a las feministas con su Creador.

Hay una falsa idea sobre el feminismo, muchas personas han llegado a pensar que ser feminista es estar en contra de los hombres, y no es así, lo que se ha exigido durante décadas es el respeto mutuo y que las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres; que no nos violenten y que no nos maten.

La “machoesfera” o “machosfera” (llamada también “manosfera”, híbrido formado por la palabra inglesa man, es decir, “hombre”, y la palabra española “esfera”) es una arista creciente del mundo digital. “Se trata de una especie de red indefinida de comunidades que dicen atender los problemas que aquejan a los hombres —por ejemplo, citas románticas, aptitud física o paternidad—, pero a menudo promueve consejos y actitudes nocivas, si no es que cosas peores”. ONU, MUJERES, 2025.

La violencia permanente que se vive en México hacia las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres es indignante e inconcebible, parece no tener fin.

Es importante que desde los gobiernos se trabaje con equidad de género, desde que inicié como columnista -hace un par de años- escribo sobre la extrema urgencia de capacitar a las y los empleados de la administración pública. La violencia está normalizada desde muchos lugares de “poder”. El poder tendría que utilizarse para servir, no para servirse.

La urgencia de trabajar en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.