Hoy la gente está cansada de escuchar las mismas promesas de siempre. Durante años vimos cómo muchos problemas seguían creciendo mientras la política se quedaba atrapada en discursos, debates y pleitos que poco ayudaban a mejorar la vida diaria de las familias.

Por eso cada vez más personas exigen algo muy sencillo: resultados.

Las familias quieren vivir tranquilas, sentirse seguras, tener acceso a servicios dignos y contar con oportunidades reales para salir adelante. Quieren calles limpias, espacios públicos en buen estado, atención de salud de calidad y un mejor futuro para sus hijos.

La ciudadanía ya no quiere gobiernos lejanos ni políticos que solo aparezcan en campaña. Hoy la gente quiere cercanía, trabajo y soluciones.

En el Partido Verde creemos que sí es posible construir una nueva forma de hacer política. Una política más humana, más cercana y enfocada en resolver los problemas reales de las personas. Por eso hemos impulsado temas que hoy forman parte de las principales preocupaciones de la sociedad. Uno de ellos es el cuidado del medio ambiente.

Y no se trata solamente de hablar de árboles o contaminación. Hablar del medio ambiente es hablar de calidad de vida. Porque cuando cuidamos el agua, el aire y nuestros espacios públicos, también cuidamos la salud y el futuro de nuestras familias.

Desde el Verde hemos impulsado acciones relacionadas con el reciclaje, la economía circular y el aprovechamiento responsable de los residuos. Muchos materiales que antes terminaban contaminando calles, ríos o bosques, hoy pueden convertirse en oportunidades si se manejan correctamente.

También hemos impulsado con fuerza el bienestar animal, porque una sociedad que respeta la vida y protege a los seres sintientes también demuestra empaOa y valores.

Cada vez más familias consideran importante promover campañas de esterilización, vacunación y protección animal. Y nosotros coincidimos plenamente con esa visión.

Pero el cambio también significa poner a las personas en el centro de las decisiones. Por eso hemos respaldado acciones para fortalecer los derechos de las mujeres, combatir la violencia y generar más igualdad de oportunidades. Porque ninguna mujer debería vivir con miedo o sentirse sola frente a la violencia.

Lo mismo ocurre con nuestros jóvenes. Muchos tienen talento, capacidad y ganas de salir adelante, pero muchas veces no encuentran oportunidades suficientes para desarrollarse. Por eso creemos que apoyar la educación, el deporte y el emprendimiento es invertir directamente

en el futuro del Estado de México. Estoy convencido de que las cosas sí pueden cambiar cuando hay trabajo, cercanía y compromiso verdadero.

Porque el cambio no se construye de la noche a la mañana. Se construye escuchando a la gente, recorriendo comunidades y trabajando todos los días para resolver los problemas. Y yo sí creo que todavía estamos a tiempo de construir un mejor futuro para nuestras familias y para las próximas generaciones.

Hoy más que nunca necesitamos una política útil. Una política que sirva para mejorar la vida de las personas y no solamente para hacer ruido.

Para llegar a los cambios necesarios necesitamos primero ver, y ver de verdad.