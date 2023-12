Más de una década lleva en México, a nivel legislativo, la posibilidad de una más que deseable reforma a las horas de semana laboral, iniciativas las ha habido no pocas, más ninguna (al momento) ha prosperado. Pero veamos sólo algunas ventajas que tendría la entrada en vigor de dicha reforma:

- Productividad, de entrada, no va indisolublemente ligada a las horas que se obliga a cualquier trabajador a estar de manera presencial en su centro de laboral, y esto quedó aún más de manifiesto en todo el mundo en los aciagos meses de la pandemia por Covid-19; el trabajo a distancia (en línea) o ‘home office’ se amplió en todos los ramos en lo que dicha modalidad es posible.

- Con la reducción de la semana laboral, supongamos que de 48 a 43 horas, ya sería una hora menos de trabajo por día (de lunes a viernes), tomando en cuenta que en la mayoría de los casos en sábado y domingo no se labora menos o de plano no hay actividades.

- Las empresas que se lleguen a ver afectadas, ligeramente, por dicha reforma, tienen la oportunidad de reajustar los horarios de cada empleado, optimizando los resultados de su trabajo, o en algunos casos contratar a algún nuevo trabajador, pegándole así al desempleo y a la informalidad, resultando un círculo virtuoso al gobierno así, recaudar un poco más.

- Los trabajadores acudirian a sus empleos con mucho más ilusión y energía, sabiendo que tendrán más tiempo para estar con sus Familias, célula principalísima de la sociedad, pasando así más tiempo, en calidad y cantidad, con ella.

- El tiempo mayor de ocio se aprovecharía para hacer deporte, visitar centros culturales, lectura, aprendizaje en temas de interés vía Internet (o cualquier otro).

En fin, que ventajas son mucho más que desventajas, que las grandes empresas no se rasguen las vestiduras que, por ejemplo, vemos en los bancos u otros negocios con frecuencia a 15 cajas y solo tres o cuatro cajeros trabajando, con lo que su coartada de “crear fuentes de empleo” se evidencia cómo cuestionable. Ya se comprobó con hechos que uno de los enunciados del dogma neoliberal, este en particular que aseguraba que subir el salario mínimo representaría el caos por espiral inflacionaria era un sofisma, y estoy convencido de que el de la no reducción de la jornada laboral se situaría en un prácticamente idéntico caso.