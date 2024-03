“Vengo caminando desde Batequitas, Badiraguato…” es una frase que suele ir insertada en alguna parte del discurso de Enrique Inzunza, candidato al Senado por Morena en Sinaloa . Estos días he tenido la oportunidad de acompañar y dar seguimiento a su actividad de proselitismo.

El 9 de noviembre de 2023, en mi entrega para SDP Noticias, la cual titulé “¿Es Enrique Inzunza un político diferente?” adelantaba lo que consideré que podíamos esperar de una eventual contienda electoral del entonces secretario general de gobierno del estado de Sinaloa. Sería un candidato al que habría que escuchar, pues su discurso sería de interés para el electorado, y alejado de pantomimas de campaña como son el baile y la fiesta.

Pues bien, Enrique Inzunza ha salido a hacer campaña con sus mejores herramientas. En efecto, no baila, pero su gusto por la música norteña lo trasmite a la gente y canta con su pueblo canciones que van de Los Tigres del Norte hasta Luis Pérez Meza y José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”. En su travesía cívica va armando una lista de canciones en Spotify que la misma gente le va recomendando.

Creo que es para destacar la elocuencia para comunicar y la autenticidad con la que lo hace, la consecuencia no es otra que una conexión legítima con el electorado. La respuesta de la gente se nota.

Se toma el tiempo para escuchar planteamientos y exigencias de quienes le saludan en su andar por tianguis, mercados, tocando puertas en colonias populares o en reuniones en plazas públicas en las sindicaturas.

Su mensaje lleva congruencia de un hombre de izquierda, fiel creyente de los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador y en lo local, del gobernador Rubén Rocha Moya.

Enrique Inzunza candidato al Senado por Morena Sinaloa (Vanessa Félix)

Reconoce en Claudia Sheinbaum a la próxima y primera presidenta de México. Ha aterrizado perfectamente las propuestas de ella con el electorado sinaloense a quienes les comunica que habrá reformas para el bienestar, el agua, la salud y educación.

El hoy candidato al Senado suele hacer un llamamiento a los valores morenistas de “no robar, no mentir y no traicionar” en su discurso, y con férreo hincapié en no traicionar sus origines, pues “quienes venimos de la humildad tenemos que perseverar en ella”, señala.

Sabe de lo que habla el candidato, se pone sombrero, se arremanga la camisa y cuenta anécdotas de su juventud en las que como suele ser la vida en una comunidad rural, se hacía (y se hace) cuanto se podía por ganarse la vida, o el pan de cada día. Desde cortar leña, hacer chicharrones y ayudar en la fabricación de ladrillo de adobe, pastorear ganado hasta arar la tierra con ‘bestia’ como dicen en el rancho.

Acapara la atención de su público y se roba los aplausos porque es uno más de ellos. La gente se identifica con él porque le creen, ven que Enrique Inzunza es uno de los suyos. El hijo de una humilde y orgullosa familia de rancho que logró salir adelante y hoy busca representar en el Senado a su gente.

El pueblo empodera a sus iguales, y el pueblo sinaloense no tendrá dudas en hacer que Enrique Inzunza llegue al Senado.

X: @vanessafelixmx