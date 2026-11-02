En el INE hay una voz que, a mi juicio, reúne la autoridad moral, la experiencia y el conocimiento que hoy necesita la institución: Uuc-kib Espadas Ancona.

En medio de los cuestionamientos que enfrenta el organismo electoral, su trayectoria constituye un referente para quienes creemos que la democracia debe defenderse con honestidad y con argumentos. Lo digo con claridad, a mi parecer: de quienes integran el Consejo General, es Uuc-kib quien me inspira mayor confianza por su probidad, su decencia y su preparación. Es una valoración personal que sostengo por su trayectoria y por su manera de asumir el debate público.

Las responsabilidades de cualquier otro funcionario tendrán que establecerse mediante pruebas y procedimientos; mi reconocimiento a Espadas tiene fundamentos propios. Uuc-kib entiende que una autoridad electoral debe conocer las reglas, explicar sus decisiones y sostenerlas incluso cuando resultan incómodas. Tiene formación histórica, experiencia legislativa y una vida vinculada a la discusión política y democrática del país. Esa combinación le permite comprender tanto los procedimientos electorales como las consecuencias de aplicarlos mal. Su manera de intervenir tiene algo que escasea en la vida pública: contenido. Se puede coincidir o discrepar con él, pero sus posiciones obligan a discutir razones.

En una institución expuesta permanentemente a las presiones partidistas, esa capacidad de sostener un criterio propio merece reconocimiento. Para los yucatecos, su presencia en el Consejo General también tiene un significado particular. Su trayectoria permite reconocer una tradición de discusión política que exige estudiar, argumentar y hacerse responsable de lo que se dice. El origen compartido puede acercarnos a una persona; lo que sostiene el respeto es su conducta. Hoy esas cualidades adquieren mayor importancia. Frente a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones electorales, el INE necesita consejeros dispuestos a exigir claridad dentro de su propia institución.

Defender al organismo implica permitir que se investigue y aceptar las responsabilidades que resulten. En ese punto, Espadas ha expresado una posición que considero indispensable: cualquier consejería que resulte involucrada en conductas irregulares debe asumir las consecuencias y recibir la sanción correspondiente. También ha señalado la necesidad de fortalecer la transparencia administrativa y recuperar la confianza ciudadana. Es un criterio que debe comprometer a todo el Consejo General. La autonomía del INE se fortalece cuando sus integrantes aceptan el escrutinio. Cada contrato debe poder explicarse, cada decisión debe tener sustento y cada peso debe justificarse.

Una institución encargada de vigilar el cumplimiento de las reglas electorales tiene una obligación especial de observar las propias. Por eso considero valiosa la presencia de Uuc-kib. Su experiencia puede contribuir a que la crisis se procese con rigor y a que las investigaciones no se diluyan entre declaraciones, disputas personales o cálculos políticos. Su voz debe servir para exigir resultados y para recordar que la confianza se recupera mediante decisiones comprobables.

También hay que decirlo: ningún consejero, por respetable que sea, puede cargar solo con la credibilidad de todo un instituto. Reconocer a Espadas significa exigir que el resto de la institución esté a la altura de esa responsabilidad. La decencia individual debe traducirse en prácticas administrativas claras, controles eficaces y disposición permanente a rendir cuentas. En mi valoración, Uuc-kib Espadas es hoy el referente más sólido de probidad, experiencia y trayectoria dentro del Consejo General. Su autoridad tiene valor precisamente porque compromete: obliga a mantener el rigor, a hablar cuando sea necesario y a acompañar la exigencia de esclarecer lo ocurrido.

El INE necesita servidores públicos capaces de mirar a los ciudadanos de frente. Yo encuentro en Uuc-kib a uno de ellos. Y en una hora de desconfianza, reconocer esa decencia también es una manera de señalar el estándar que debemos exigirles a todos.