Enseguida la clasificación de Love Exploring de las universidades más hermosas de todo el mundo:

1º Trinity College, Dublín, Irlanda.

2º Berry College, Mount Berry, Georgia, Estados Unidos.

3º Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

4º Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

5º Royal Holloway, Universidad de Londres, Inglaterra, Reino Unido.

6º Universidad John Hopkins, Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

7º Universidad de Al-Azhar, El Cairo, Egipto.

8º Universidad de Coimbra, Coimbra, Portugal.

9º Universidad de Edimburgo, Edimburgo, Escocia, Reino Unido.

10º Universidad de Hohenheim, Stuttgart, Alemania.

11º Universidad de Cambridge, Cambridge, Inglaterra, Reino Unido.

12º Mode Gakuen Cocoon Tower, Tokio, Japón.

13º Universidad de Salamanca, Salamanca, España.

14º Universidad de Toronto, Toronto, Ontario, Canadá.

15º Universidad de Princeton, Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos.

16º Universidad de St. Andrews, Fife, Escocia, Reino Unido.

17º Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, Estados Unidos.

18º Escuela Nacional de Bellas Artes, París, Francia.

19º Queen’s University Belfast, Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido.

20º KU Leuven, Lovaina, Bélgica.

21º Universidad Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos.

22º Universidad de Virginia, Charlottesville, Virginia, Estados Unidos.

23º Universidad de Heidelberg, Heidelberg, Alemania.

24º Universidad de Sídney, Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia.

25º King’s College London, Londres, Inglaterra, Reino Unido.

26º Universidad de Durham, Durham, Inglaterra, Reino Unido

27º Universidad de Bolonia, Bolonia, Italia.

28º Universidad Royal Roads, Colwood, Columbia Británica, Canadá.

29º Universidad de Oxford, Oxford, Inglaterra, Reino Unido.

30º Universidad de Otago, Dunedin, Nueva Zelanda.

31º Universidad de Ciudad del Cabo, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

32º Flagler College, San Agustín, Florida, Estados Unidos

33º Universidad de Catania, Catania, Italia.

34º Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

35º Universidad de Sevilla, Sevilla, España.

No todas las universidades mencionadas, ni siquiera unas pocas pueden presumir de una presidenta surgida de sus aulas y además dedicada durante años a la docencia y la investigación. La UNAM, sí. Es la tercera universidad más bella del mundo según el ranking aquí mencionado. Hoy, en el primer aniversario del gobierno de Claudia Sheinbaum —exitoso, según demuestran sus niveles de aprobación internos y el reconocimiento global que ha logrado—, la Universidad Nacional Autónoma de México es todavía más bella.