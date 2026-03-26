Noelia Castillo es una joven española que lleva dos años reclamando su derecho a morir dignamente. Ha pedido la eutanasia.

En la primavera de 2024 decidió solicitar la eutanasia. Aunque su solicitud fue autorizada inicialmente, el proceso se vio retrasado por recursos presentados por su padre, quien defendió que la joven necesitaba apoyo psicológico en lugar de acceder a la eutanasia. El caso pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y otras instancias, hasta que finalmente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaron su derecho a la ayuda para morir, poniendo fin a la disputa judicial.

La historia de la joven mujer ha sido una cadena de sufrimientos. Su infancia, descrita por ella misma como muy feliz, cambió radicalmente tras la separación de la familia, marcada por la ruina económica, sus afectaciones físicas y psicológicas y el abuso sexual.

Noelia terminó rota. Tras caer en una profunda depresión se arrojó desde un quinto piso intentando quitarse la vida, pero quedó parapléjica, y decidió solicitar una muerte digna.

Los médicos confirmaron que cumplía con todos los requisitos legales: era mayor de edad, tenía plena capacidad para tomar decisiones y padecía una condición grave, crónica e imposibilitante.

Como era de esperarse su familia se opuso desde el principio y su padre emprendió una batalla legal. Movió cielo, mar y tierra para evitar que su hija muriera y con la ayuda de unos abogados cristianos logró retrasar el proceso dos años más.

Solo retrasarlo, y sí, prolongar el sufrimiento de su hija, que este jueves 26 por fin descansará.

Noelia, en la entrevista que concedió a la periodista Bea Osa de Antena 3, se ve en paz, aunque tenga la mirada triste. La tristeza de una vida dura no se borra, pero está tranquila, planeando el momento de partir. Dice que se arreglará bonita, con un vestido hermoso y maquillaje sencillo. “Quiero morir guapa“.

En España la eutanasia es legal desde 2021 y pueden solicitarla personas que padecen una enfermedad terminal que les produce dolor insoportable o por una enfermedad irreversible que limite su autonomía física.

El caso de Noelia ha estado todo el día en el debate público y ha traspasado las fronteras. En México también hablamos de ella.

Y es que el tema de la eutanasia sigue siendo tabú, ya sea por motivos religiosos, sociales o familiares. Se entiende: a nadie nos gusta ver a un ser querido morir.

Pero el asunto debe abordarse con valentía, con esa entereza que nos ha demostrado Samara Martínez, mexicana, quien a sus 30 años ha sido diagnosticada con insuficiencia renal crónica y lupus y ha dedicado tres años a promover la propuesta, que busca reformar la Ley General de Salud, garantizar cuidados paliativos universales y reconocer la autonomía de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o condiciones terminales para decidir sobre su final.

Todo ser humano merece vivir con dignidad… Y morir con dignidad.

Veremos en México qué desenlace tiene la propuesta de Samara, que se supone, será analizada con la seriedad que se requiere por los legisladores.

El caso de Noelia Castillo ha generado amplias reflexiones sobre la aplicación práctica de la ley de eutanasia en España. Por un lado, reafirma el reconocimiento del derecho a la autonomía personal en el manejo del final de la vida; por otro, plantea preguntas sobre cómo abordar la oposición del entorno familiar y garantizar que las decisiones de los pacientes sean respetadas, incluso cuando generen discrepancias en su círculo más cercano.

Su testimonio ha contribuido a visibilizar las realidades de quienes enfrentan sufrimientos persistentes y a recordar que la legislación busca proteger el derecho a una muerte digna para quienes la necesitan.