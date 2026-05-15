Mañana sábado, al filo de las cuatro de la tarde, la dirigencia nacional de Morena ha convocado a una marcha en defensa de la soberanía. La cita, de hecho, será en Chihuahua capital. Efectivamente, la dirección del partido se ha propuesto sumar al mayor número de ciudadanos que, por congruencia y espíritu, defienden el principio sagrado de la democracia. Hay, viendo las circunstancias, una base de fundamentos que justifican el llamado que ha realizado Ariadna Montiel. Son, de alguna forma, medidas que se tomarán para hacer valer lo más importante que tiene un Estado y la división de poderes. Viéndolo así, se justifica la propuesta de desafuero en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre todo porque hay que asumir el costo de las responsabilidades o las malas decisiones de permitir la presencia de agentes extranjeros. Inclusive, está comprobado que esa situación pasó cuando salieron a relucir algunas fotografías que mostraron el despliegue de fuerzas del estado con miembros de otros países.

Por eso la convocatoria, realizada hace unos días desde Chihuahua, está provocando mucho eco. De entrada, la encabezarán los pesos más fuertes del movimiento de transformación; es decir, la dirección del partido y algunos referentes locales. Incluso, se aprovechará al máximo el llamado a cerrar filas en defensa de la soberanía ahora que muchos protagonistas han dicho que asistirán. Y como es un asunto que escaló a nivel nacional e internacional, la propuesta de juicio político, aunque se escuche así, tiene motivos suficientes para aplicarse. De ese modo, sabemos que lo llevarán adelante y, de un momento a otro, presentarán el recurso ante los órganos legislativos federales que, para ser precisos, acompañarán la iniciativa que se hará en los próximos días. Una vez que se haga efectivo, después de que se reciba el asunto, desde luego, hay una posibilidad mayúscula de que la mandataria sea removida de sus funciones.

Hasta donde sabemos, más que un discurso, es una medida que va muy en serio. Alguien se tiene que hacer responsable de lo que aconteció en aquella entidad con la presencia de agentes extranjeros sin el consentimiento de la autoridad federal. Lo peor de todo es que se habría hecho sin la aprobación de la presidenta. Se supone que son acciones que la gobernadora debe informar. De hecho, hay una coordinación eficiente entre el vecino país y México en temas de cooperación, sobre todo en los cruces fronterizos. Siendo así, la inconformidad de operar al margen de la ley de parte de las autoridades estatales la ha puesto en el ojo del huracán. No hay que olvidar que en México hay marcos normativos, lo mismo que una Constitución y una soberanía que debe reconocerse por su principio rector.

Por eso hay una gran diferencia entre coordinar tareas de seguridad y tomar decisiones unilaterales que vulneran la soberanía y la propia Constitución. De hecho, debemos reconocer el posicionamiento firme de la dirigencia nacional de Morena. Ariadna Montiel, que tiene todo el respaldo de la presidenta, se plantó firme en una conferencia de prensa en Chihuahua. Hubo, de hecho, una gran convocatoria de los medios de comunicación que se dieron cita.

Al lado de ella, lo pudimos observar en la fotografía, estuvo acompañada y respaldada por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, que es, ni más ni menos, uno de los favoritos para ganar la encuesta interna y abanderar al movimiento en las próximas elecciones intermedias. Siendo así, la expresión de la izquierda ha ido consiguiendo más adeptos a la causa. Si hoy fueran las elecciones, por ejemplo, Morena ganaría con un abrumador resultado, mientras el PAN ratificaría que está en caída libre ahora que ha perdido credibilidad ante la sociedad. Es cierto: los gobernadores emanados del panismo se sumaron en favor de Maru Campos. Pero el apoyo no tuvo eco ni mucho menos impacto ante la opinión pública.

Tendrán que aceptar la determinación una vez que se ponga en marcha el juicio político que, sabemos, va para adelante, no como un entorno punitivo, sino como la expresión para salvaguardar lo más sagrado de una nación como la propia soberanía. Muchos, viendo la situación desde ese ángulo, han confirmado su asistencia a la megamarcha que está convocada para mañana sábado en la ciudad de Chihuahua. Se trata, además de una protesta legítima, de una manifestación clara de que habrá una alternancia que se asoma con mucha intensidad. Todo lo anterior será evidenciado en las calles e, indudablemente, el día en que los ciudadanos tomarán decisiones en las urnas, especialmente ahora que los aliados han ratificado la unión de una fuerza que acabará por ganar el mayor número de gubernaturas, así como distritos locales y federales, sin demeritar la importancia crucial de los ayuntamientos.

Por lo pronto, mañana sábado se paralizará la ciudad de Chihuahua. Está presupuestada una inmensa convocatoria de la que no tardaremos en saber la magnitud, lo mismo que el impacto que provocará para acelerar la anhelada alternancia que se asoma con mucha intensidad a favor de Morena.