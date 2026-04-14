Conocí al doctor Juan Ramón de la Fuente en enero de 1990 cuando fue nombrado director de la Facultad de Medicina de la UNAM y yo cursaba el segundo año de la carrera.

No es necesario que escriba en detalle la biografía del doctor Juan Ramón de la Fuente, es muy fácil de consultar; se sabe, por ejemplo, que su padre, quien debe ser su ejemplo, de nombre homónimo, fue un gran psiquiatra y maestro, y escribió un libro de texto de Psicología Médica.

Sabemos también que el doctor Juan Ramón de la Fuente fue un excelente rector de la UNAM, por siempre “la máxima casa de estudios”, y que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, que el pasado mes de diciembre cumplió 161 años desde su fundación.

Pero quiero nombrar algunos sucesos que tengo el honor de haber presenciado del doctor Juan Ramón de la Fuente:

Ha presentado una conferencia sobre el doctor Valentín Gómez Farías, ex-presidente de México, en varios foros de manera magistral, y cuando el maestro Salvador Zubirán, el fundador del Instituto Nacional de Nutrición cumplió 99 años de vida, fue el mismo Juan Ramón de la Fuente quien organizó una serie de conmemoraciones y conferencias en su honor, donde casi siempre estuvo él presente, literalmente conmemoró su centenario en vida.

Por eso, y muchas más virtudes que tiene el doctor Juan Ramón de la Fuente, independientemente de lo que haya ocurrido en Relaciones Exteriores, yo me atrevo a aconsejarle, por medio de este escrito, que retome sus actividades académicas como las que describí, y también que vuelva a dar consulta psiquiátrica, yo no fui su paciente, pero sí conocí su trayectoria médica particular, que regrese a un consultorio, incluso podría promocionarse en el portal Doctoralia, donde muchos de mis alumnos y compañeros han ganado gran fama y reputación por la respetabilidad de dicho portal, incluyendo al doctor Juan Manuel Steta.

Estimado doctor Juan Ramón de la Fuente, le comparto el presente consejo con todo mi respeto, admiración, y solidaridad.