Ahora surge tras la oscura tela, otro Taboada, Sergio Agustín, hermano de Santiago Taboada, el ex alcalde de la Benito Juárez , el que quiso ser jefe de gobierno y el que ha sido señalado en reiteradas ocasiones como integrante del “Cártel Inmobiliario”.

De acuerdo con las averiguaciones, esta red de corrupción, está vinculada a panistas señalándolos como fundadores y los administradores de este grupo delincuencial.

Se descorre la “cortina” y aparece Sergio Agustín Taboada… Pálido, no blanco como la cera, sino como la “nieve”; ya que ha sido vinculado con la desaparición de casi una tonelada de cocaína que había sido decomisada en Guanajuato; y que por órdenes de Arturo Meneses, titular del Órgano Interno de Control de la FGR, -quien ya fue destituido- decidió cambiar el lugar en el que se iba a realizar al incineración y quemaron otra sustancia… La droga había dio entregada a otro grupo delincuencial, a un cártel del narcotráfico, ¿a cuál? ¿Por cuántos millones? ¿Cuánto les habrá tocado por cabeza?

Dicha investigación señala a Meneses por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves, de acuerdo con la indagatoria, entre ellos está Agustín Taboada Cortina.

Arturo Meneses fue el primer titular del Órgano Interno de Control de la FGR, su primer período fue a partir del 30 de abril de 2019. Fue nombrado por la Cámara de Diputados como parte del proceso de transición hacia una Fiscalía autónoma. En mayo de 2023, fue ratificado por la Cámara de Diputados para un segundo periodo que habría concluido el 30 de abril de 2027… El que presidió el nombramiento, con esa seriedad que le caracteriza fue el panista Santiago Creel Miranda…

A Meneses y supuestos cómplices los agarraron con el perico en la mano… Pero se les echó al vuelo…

Con un operativo con elementos de Seguridad Institucional, la Fiscalía General de la República removió a Sergio Agustín Taboada Cortina, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Control de Evaluación.

Irónico, pero Sergio Agustín era el responsable de promover la “cultura de autocontrol” y “transparencia” en la FGR, así como de coordinar códigos de ética y normas de integridad institucional.

¿Coordinar códigos de ética y normas de integridad institucional? Él, como su hermano tendrán su propia ética pero tergiversada, o tal vez inexistente. Y de transparencia, ni hablar…

También la función de Sergio Taboada era “coadyuvar con las estrategias que permitan el “fortalecimiento de una cultura de autocontrol y autoevaluación del control interno”; promover y dar seguimiento al fortalecimiento de la mejora de la gestión, así como “prevenir actos de corrupción ”.

¿Prevenir actos de corrupción? ¿Y está presuntamente involucrado por ser parte del grupo que quemó “leche en polvo” en vez de la cocaína?

Se descorrió la cortina y quedaron expuestos los Taboada… Santiago, ha sido vinculado con el Cártel Inmobiliario; un esquema de construcciones ilegales y sobornos dentro de su administración. Se dice que el exalcalde, continuó con el modus operandi de su antecesor, Christian Von Roehrich, actualmente detenido. Siguen las construcciones aún con las tiras de “clausurado”, los trabajos se realizan de madrugada, todo sigue y nada se hace…

Santiago Taboada fue señalado por haber simulado operaciones financieras en la reparación del edificio de la alcaldía Benito Juárez. Un empresario de la construcción declaró que bajo órdenes de Taboada, realizó reparaciones de las instalaciones de dicho edificio que habían resultado dañadas a causa del terremoto del 2017, por un monto de 26.6 millones de pesos. El empresario asegura que del total de los trabajos que realizó, solo recibió 15.5 millones y que otras tres empresas cercanas a la alcaldía presentaron facturas para cobrar los otros 10.1 millones de pesos.

El ex alcalde Santiago Taboada obtuvo, junto con el entonces diputado federal Jorge Romero un amparo contra las investigaciones de la FGJ-CDMX por enriquecimiento ilícito relacionado con el cártel inmobiliario. Impunes siguen…

Jorge Romero, actual presidente del Partido Acción Nacional también ha sido vinculado al Cártel Inmobiliario, el que repite “unidad, fuerza y compromiso”, ¿para seguir con las transas? Romero, que con esa contundencia con la que hace sus declaraciones, ha sido acusado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por presuntos actos de corrupción.

La Fiscalía abrió una averiguación, debido a presuntas irregularidades detectadas en sus cuentas bancarias, ligadas a sus familiares ya que se detectaron movimientos por más de 350 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado al líder del PAN, como el jefe del “Cártel Inmobiliario” el cual permitía y sigue permitiendo la construcción de edificios con pisos extras, inmuebles erigidos contra la normativa, a cambio de departamentos gratuitos o de jugosos moches.

Una compleja red de corrupción, de cárteles delictivos de toda índole, en los que están involucrados funcionarios. Se habla del “Cártel Inmobiliario” desde hace más de diez años, y sigue…

Uno de los presuntos involucrados y que casi ya no se menciona es el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera que con nueva apariencia agradable y juvenil pero apergaminada, ahora tiene un “programa” en el hace entrevistas, frente a él sobre la mesa, tiene un emblema de cristal con las siglas CDMX… Gracias a su idea magistral obvio para beneficio propio, el nombre de la capital, Distrito Federal dejó de existir, el reprobado exjefe de gobierno decidió eliminarlo… “basta de violencia” ahora será Ciudad de México, “CDMX” -marca registrada por cierto-, entonces nació la “Ciudad Rosa” ¡basta de violencia! que el rojo de la sangre desaparezca… Durante su gestión negó la existencia de los cárteles del narcotráfico; Mancera estuvo ajeno a todo lo que sucedía, solo dio atención a los grandes negocios que siendo jefe de gobierno la capital le otorgaba.

Miguel Ángel Mancera ha sido vinculado al igual que Santiago Taboada al “Cártel Inmobiliario”, y ahora sale a relucir un “alto funcionario” Sergio Agustín Taboada.

Todo conectado… Una sólida red de complicidades, que si se rompe de un lado, no falta quien la repare; todo entre funcionarios de “alto nivel”, entre cárteles del narco; en el inmobiliario con sobornos para que la construcciones sigan, en el de la droga confiscada se haga el trueque y se queme otra sustancia para que la cocaína sea entregada a otro cártel…

Se abrió la “cortina” de los Taboada y detrás, están los elegantes y sonrientes Santiago y Sergio Agustín