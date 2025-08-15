La mañana del viernes 15 de agosto se reportó una explosión en un departamento de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), que dejó varios heridos.

La explosión, registrada en la colonia Independencia, sacudió a los vecinos de un edificio de 3 niveles y más de 30 departamentos.

De acuerdo con la alcaldía, se brindó atención médica a los lesionados mientras que equipos de emergencia controlaron la situación tras la explosión.

Acumulación de gas provoca explosión en departamento de alcaldía Benito Juárez; deja 7 heridos

La alcaldía Benito Juárez de la CDMX informó que la mañana de hoy 15 de agosto, se reportó una explosión en un edificio residencial de 3 niveles, provocada por acumulación de gas.

Los hechos se registraron en el edificio ubicado en calle Edzná número 42, Colonia Independencia, lugar al que acudieron equipos de:

Blindar BJ 360º

Protección Civil de la Alcaldía

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos

Según el gobierno de la alcaldía, los elementos de emergencia respondieron a minutos de la explosión y controlaron la emergencia; mientras se realizan las investigaciones, la zona se encuentra acordonada con vallas.

Asimismo, cifras oficiales reportaron un total de 7 heridos que recibieron atención médica en el lugar; las lesiones fueron clasificadas como leves.

Cierran tanque estacionario y cilindros de gas tras explosión en departamento de alcaldía Benito Juárez

Por otra parte, el gobierno de la alcaldía señaló que los vulcanos procedieron a cerrar un tanque de gas estacionario, así como 20 cilindros de gas ante el riesgo de otra explosión.

Esto debido a que la hipótesis señala que la explosión se dio debido a la acumulación de gas en uno de los departamentos del edificio de 3 niveles.

Cabe señalar que el edificio tuvo que ser evacuado en su totalidad para su revisión, que se realiza en coordinación con Protección Civil de la CDMX.