En la narrativa oficial, hay pleno convencimiento y discurso de los logros mañaneros de que todos los problemas de México se están atendiendo y que todo va muy bien. Los temas económicos, seguridad, salud, educación, homicidios y desaparecidos, obras de infraestructura, corrupción, impunidad y crecimiento del empleo, en la opinión del presidente López Obrador , nunca se había hecho tanto bien como ahora. No hay espacio para la autocrítica objetiva o la reflexión a otros datos, que no sean los propios, así las cosas, estamos en los últimos nueve meses de gestión de esta administración cuyo principal objetivo es mantener en el gobierno a su grupo político y aliados a efecto de dar continuidad a sus obras emblemáticas y programas social electorales.

En días pasado se inauguró la obra estrella el Tren Maya, obra incompleta con el 30% de su recorrido en servicio, a la que el mismo presidente ha calificado como la obra de infraestructura más importante del mundo. En un inicio se presupuestó un costo de 108 mil mdp, a la fecha supera los 400 mil mdp, más lo que se acumule en tanto llegue a punto de equilibrio, de lo cual no se dice pues el argumento es que no tiene objeto de lucro, sino dar a conocer el mundo maya y desarrollar al sureste, por lo que se estiman subsidios para los siguientes 20 años con recursos públicos, anunciado por el propio presidente López Obrador. Habrá conectividad en esa región, lo que aún se desconoce será el impacto medioambiental y el costo económico, eso ya lo resolverán las siguientes administraciones, lo hecho, hecho esta. Y como dijo Tatiana Clouthier “Quedara para la historia como la llegada a la luna”

Dos Bocas sigue en etapas de prueba, ya inaugurado hace un año y medio, aún no produce gasolina o diésel, la obra se inició en 2019, con un presupuesto de 8 mil mdd, hoy se reconoce que ese presupuesto supera los 20 mil mdd, más lo que siga acumulando en tanto llega a producir cuando menos el 30% de los 300 mil barriles diarios de refinación para los que fue diseñada.

En el caso del AIFA, tenía un presupuesto inicial de obra de construcción de 75 mil mdp, la obra termino en 120 mil mdp. Para poder hacerlo viable, se han generado decretos para migrar la carga a ese aeropuerto, así como la aviación civil, por lo que su incremento de operaciones ha sido más obligatorio que por convencimiento. Sus obras de logística como el Suburbano y las vías terrestres funcionales son todavía obras en proceso. El aeropuerto es nuevo y funcional en instalaciones, pero la ubicación y logística de acceso y salidas, no son satisfactorias, por lo que esos costos e inversión aún deben considerarse.

El tren Insurgente, que, si bien no fue iniciado en esta administración, sí se comprometió a terminarlo. Ya lo inauguro, fiel a su estilo, sin terminar. Debe conectar a Toluca con la Ciudad de México. Operan 4 estaciones de 7, las que faltan son las que llegan a la CDMX, así las cosas, el tren solo atiene a la zona urbana de Toluca, por lo que sigue pendiente el tramo medular para que logre movilidad, diversos factores de planeación urbana y negociación en la CDMX, lo han desfasado por cerca de 10 años y con un costo a la fecha que supera los 90 mil mdp.

En el caso del Interoceánico se estimó en su arranque un presupuesto de poco más de 20 mil mdp, ahora ya el mismo gobierno anuncia que la inversión será de 120 mil mdp. Aun no se termina y si bien parce la obra de infraestructura más rentable y relevante es la que menos propaganda ha tenido con relación a Dos Bocas y el Tren Maya. Los polos del Bienestar de Desarrollo se han estado promoviendo, pero la falta de infraestructura y logística de conexión son fundamentales para el éxito de esta obra de conectividad entre el Pacifico y el Golfo de México.

Es de destacar que los militares son el principal grupo constructor y generador de empleos en el país, tienen a su cargo 20 aduanas, se les han asignado 17 aeropuertos, destacando CDMX y AIFA, que mueven 5 millones de pasajeros al mes. Construirían y operaran 6 hoteles, construyen todo tipo de obras de infraestructura ya sea el Tren Maya, Interoceánico, aeropuertos y lo que se ofrezca. Sobre los datos de empleo, capacitación y desarrollo de militares, hay poca información pública, el tema es que hoy es el principal generador económico de empleos y receptor de inversión. Aunado a ello el presidente hará todo lo posible vía sus facultades constitucionales para que la Guardia Nacional siga bajo el mando de militares.

La información pública y la trasparencia, así como la rendición de cuentas, no han sido del agrado de esta administración, pues en sus versiones y propaganda todo lo hace bien , por lo que los organismos autónomos, a menos que estén a cargo de gente buena, honesta e incondicional, no son bien vistos y se pretende su desaparición o hacer reformas que le permitan operen en base a los intereses del pueblo bueno, definido por el mismo. Así se evitará que el neoliberalismo siga haciendo de las suyas y no permita cumplir los objetivos que tiene definidos esta administración.

La semana pasada fue nombrada como ministra de la SCJN a Lenia Batres, hermana de Martí Batres jefe de gobierno de la CDMX. Luego se ser rechazadas en dos ocasiones las ternas enviadas por el presidente, toda vez que eran pedirles incondicionales abiertamente al presidente y no a la constitución. Lenia Batres es totalmente afín e incondicional al movimiento de Morena, su nombramiento en la corte es por 15 años, con ella suma a 3 mujeres incondicionales en la SCJN al presidente López Obrador, para defender sus decretos y reformas. De tal manera que ya no es como antes. Las familias Batres y Alcalde, están bien posicionadas en Gobierno, Justicia, Trabajo, Cofepris y el partido Morena. Ni el grupo Atlacomulco había logrado tanto.

El sector negocios, tiene claro que los indicadores macroeconómicos generan estabilidad para planeación financiera, la tasa TIIE se ubica a 28 días en 11.50%, el tipo de cambio en 19.20 pesos por dólar y reservas internacionales de 209 mil mdd. La inflación anualizada en niveles de 4.32% y la subyacente en 5.30%. Para las empresas micro, pequeñas y medianas el incremento liquido de salario mínimo más prestaciones será mayor al 20% anual. Es un esfuerzo importante en su análisis de costos, adicional ahora se debe estar atento al efecto que podrá tener la reducción de la jornada laboral. Por lo que es necesario tener un plan de financiamiento sólido, con base en presupuesto y gastos objetivo. La oferta de crédito es limitada, por lo que el apoyo de proveedores y uso de capital propio son ahora su principal soporte. Hacer uso de tecnología, crear cultura laboral e identidad de marca. Siendo un año electoral en donde aún no se ven propuestas concretas con respecto al sector privado nacional y en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El sector formal, tiene costos sobre regulatorios en México, empezando por el SAT y ya dependiendo del sector en que se desempeña, tienen la interacción de otras entidades de regulación que ejercen presión en servicios, comercio e industria. La regulación excesiva se puede reflejar en acoso y cobros excesivos, toda vez que hay un déficit recaudatorio y ante los proyectos y estrategias actuales de inversión pública, el sector privado es el objetivo en recaudación de cobro de impuestos y derechos. Las acciones de defensa legal ante este tipo de excesos recaudatorios, será una constante en este próximo año. Por otra parte, el sector informal, sigue creciendo sin presiones, no se ve propuesta de disminución progresiva al respecto.

Los programas sociales, las obras de infraestructura, las refinerías, se pagan con impuestos que cubrimos empresas y personas. Se reconoce el esfuerzo de los migrantes y las remesas que apoyan a sus familias, esas remesas llegan a alrededor del 30% de la población, principalmente en zonas urbanas y rurales de bajo desarrollo de Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Estado de México, Oaxaca por citar a las entidades con mayor flujo de remesas.

Mención especial para esta temporada será Acapulco, se gana hecho grandes esfuerzos por limpiar y acondicionar un mínimo de cuartos para recibir turismo valiente. Ya se verá en enero próximo la realidad y necesidad de inversión en la zona para los eventos que se tienen contemplados en 2024, así como valorar si la autoconstrucción fue la solución a las viviendas económicas afectadas y si la zona diamante vuelve a ser lo que algún día fue.

Los gobiernos y sus líderes pueden tener buenos planes, buenas intenciones, todos los mejores deseos y buenas vibras. Pero mal implementados, excedidos en sus presupuestos de manera significativa y desfasados en tiempo y calidad, eso sí calienta.

Las políticas públicas para incentivar el empleo, la productividad y crecimiento de la economía son con acuerdos no en discusiones e imposiciones de las partes. Integrar gente con capacidad, experiencia y resultados, si solo se integra a militantes y afines como ha sucedido por décadas, los resultados están ahí en los registros históricos de cada sexenio. En la administración pública o privada, quienes tomamos decisiones, elegimos al equipo que nos acompaña, pensamos en hacer las mejores elecciones, pero somos corresponsables de sus resultados, así que debemos elegir bien.

