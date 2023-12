PROMETEO

México tendrá un año singular para las empresas, en especial para las micro, pequeñas y medianas el próximo 2024. Lo anterior por que deberán considerar el 20% de incremento sobre la base actual del salario mínimo general que pasaría de 88.36 pesos diarios a 248.93 pesos diarios en el periodo de 2018 a 2024. En México existen tres salarios mínimos, uno para la zona norte fronteriza, otro para los salarios mínimos profesionales y el tercero que es el que se aplica en la mayor parte de país. Adicional a ello hay que considerar el pago de prestaciones sociales IMSS, Infonavit y Afore. Por lo que el incremento a pagar por parte de las empresas será mayor al 20%.

A pesar de estos incrementos en el mínimo, el empleo informal sigue siendo mayor que el formal, 6 de cada 10 empleos en México son informales, lo cual señala que las personas encuentran más oportunidades de mejorar su ingreso en la informalidad o de plano sus perfiles no son los que busca la formalidad. Una deficiente preparación básica académica y habilidades técnicas certificadas, les resta oportunidades en la formalidad. Sin embargo, los gobiernos mexicanos en los últimos 40 años han optado por estimular ese esquema al tener altos índices de desempleo y problemas sociales, difiriendo el problema para el siguiente y así sucesivamente.

Hoy está otro tema en espera, la disminución de la jornada laboral. A lo cual el sector empresarial ha pedido mayor análisis por las consecuencias que puede tener. Un asunto que puede repercutir en el tema laboral, de manera que sí es necesario mayor estudio y razonamiento. Por cierto, el tema de productividad laboral no se toca en el legislativo, así que pues son elementos que deberán ser considerados.

Ya hay confirmación del propio Banco de México de un crecimiento del PIB del 3.5% en el 2023, para el año 2024 las expectativas se ubican en un crecimiento del 2.4% del mismo. El crecimiento acumulado de 2019 a 2024 será menor a lo reportado en los últimos 5 sexenios, que rondaron una media del 2%. Así que si bien se ha generado crecimiento después de la pandemia este no ha sido suficiente para superar lo realizado en administraciones anteriores. Sin embargo, la narrativa es mostrar que vamos bien y que todo son logros nunca antes vistos.

Queda claro que el tema económico, tendrá en relación al presupuesto para 2024 las fuentes de flujo necesarias (recaudación y crédito) para cubrir los programas sociales y las obras emblemáticas, pues el objetivo es esa continuidad para garantizar el triunfo electoral del partido en el poder en 2024. Ya no es un secreto que serán fuerte presión para los próximos años, que serán muy complicados para las siguientes administraciones. Esos proyectos deben tener también obligadamente los pronósticos de como aportarán al PIB regional y no solo como ahora por temas de construcción de las obras, sino una vez que estén operando y lleguen a punto de equilibrio, eso debe ser para los siguientes 6 años.

Tema aparte es la relación con el poder judicial, ya el presidente López Obrador anuncio esta semana que hará propuestas específicas, pues está inconforme y molesto con los amparos y la suspensión a la disposición de los 13 fideicomisos del poder judicial, por lo que sus iniciativas a presentar son de reforma judicial para que sea por voto popular la elección de los jueces, magistrados ministros, lo mismo, hará mantener la Guardia Nacional en mandos militares y elevar a rango constitucional la pensión para personas discapacitadas. Así que, en su último año de gestión, está activo en materia judicial en especial en los temas que a él le interesan.

Aunado a ello el poder judicial sigue reflejando tiempos procesales largos y burocráticos, que no tienen satisfecho a nadie que recurre a dicho poder, lo más lamentable es el costo asociado con terceros y el tiempo que generan los juzgadores tanto del fuero común, como federal. En mi opinión cada vez será más complicado un dialogo constructivo entre poderes, hoy el legislativo en tanto tenga mayoría el partido oficial, apoyará todo tipo de reforma o propuesta del ejecutivo.

Sin duda hay información de carácter global que genera inquietud en las actividades de negocios y de estabilidad económica; las consecuencias de la inflación prolongada y sus efectos en altas tasas de interés, los conflictos en bélicos en diferentes zonas que alteran los precios o la posición con relación a la reforma energética con USA, en especial con energías limpias eólicas y solares para el sector privado. O bien de carácter local, como el alto porcentaje de la economía informal o el índice de inseguridad en regiones perfectamente identificadas que aún siguen siendo factor en contra para generar inversión y empleo.

Hay que considerar que el SAT estará muy activo en 2024, por lo que los grandes contribuyentes y en general los cautivos, serán objeto de fuerte presión en el cobro de impuestos y derechos. Si bien México tiene una recaudación baja del orden del 16% del PIB, es un hecho que los servicios recibidos a cambio en materia de educación, salud, seguridad, infraestructura y justicia son de pobres resultados . Luego entonces el esfuerzo recaudatorio está en garantizar programas sociales y las obras emblemáticas de esta administración. Sera hasta la próxima administración que definirán una reforma fiscal, pues en esta etapa no se atreven a bajar popularidad y poner en riesgo las elecciones que son clave para mantener el poder político y la rectoría del Estado en actividades económicas clave.

El financiamiento al sector productivo en este sexenio ha sido menos que modesto, a la banca comercial le va requeté bien, pero no es en el sector empresas donde está su enfoque de negocios más rentable y por otra parte la banca de desarrollo se alejó del tema para dedicarse a recuperar sus malos créditos del pasado reciente. Por lo que las empresas deben buscar esquemas de fondeo que apoyen la liquidez y el capital de trabajo permanente, las fuentes son el sector financiero y el sector bursátil.

Es un hecho que el mercado accionario, podría ser de gran potencial y sin embargo las empresas que cotizan en el (IPC) solo son 145 empresas. Por lo tanto, es mínimo la participación de empresas en el mercado bursátil de México. Sin duda grandes corporaciones, que entran y salen, son prácticamente las mismas, el mercado no se desarrolla como debería, a pesar de que la actividad bursátil data en México desde 1850, pese a ello el mercado bursátil mexicano es pequeño con relación no solo a los países desarrollados, sino incluso en Latinoamérica, el valor del mercado bursátil mexicano es no mayor al 30% del PIB. En Brasil con el 50% de su PIB y con más de 500 empresas en su mercado bursátil, o el caso de Chile que representa su mercado bursátil el 85% de su PIB y con 400 empresas cotizando en su mercado accionario. Tema que parece anecdótico, pero que tiene relación con a la importancia de las empresas y su aportación en materia de empleo y crecimiento económico de cada país.

Para el presidente López Obrador, todo marcha muy bien, para la oposición toda esta muy mal. Por lo que para las empresas hacer uso y análisis de información macroeconómica en relación al tipo de cambio, inflación, tasas de interés e incluso niveles de reservas que dan certeza al riesgo país. Sin embargo, el tema de Estado de derecho, la inseguridad y falta de infraestructura en materia de energía y logística, son factores que inhiben inversión y crecimiento privado sostenido. Un año que será de bombardeo diario de infomerciales a favor de una u otra opción política. Así mismo la elección en los USA, tendrá impacto en la narrativa de las campañas políticas, por lo que será un año con elementos externos e internos que son parte de la toma de decisiones.

