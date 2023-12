PROMETEO

La Banca de Desarrollo y los fondos de fomento con cifras reportadas a septiembre de 2023, continúan con resultados modestos en financiamiento al sector empresarial que poco contribuyen limitadamente al crecimiento económico de las micro, pequeñas y medianas empresas en las diferentes regiones del país.

Los indicadores de cartera de crédito de las entidades de fomento al sector empresarial: Banobras, Nafin-Bancomext SHF, FND, FIRA, Banco del Bienestar y Banejercito de 2019 a la fecha reflejan en sus reportes una tendencia modesta a partir de 2020. Ya han pasado 5 años y no se dio el impulso de financiamiento regionales o de integrar como política pública la integración vertical de cadenas productivas de mejora productividad y competitividad.

Banobras tiene un mandato más específico a proyectos de infraestructura con gobiernos federal, estatales y municipios. Concentra más de la mitad del total de la cartera de colocación de la Banca de Desarrollo, pero su impacto regional se concentra en pocos, pero grandes contratistas y proveedores privados, su cartera vencida no supera el 1%. Es la entidad con mayor desempeño de colocación neta y mejores resultados netos.

FND (Financiera Nacional de Desarrollo) es una entidad que ya es historia en esta administración, pese a la opacidad en relación a su gestión de recuperación de carteras vencidas que se deterioraron severamente en esta administración. Se determinó su desaparición por invisibilidad financiera y corrupción como argumentos, pero aún se desconoce un dictamen público independiente que precise la calidad del portafolio y sus posibilidades de recuperación y responsabilidad de gestión. Su enfoque eran los agro negocios, pero con fuerte influencia en sus decisiones de la Secretaría de Agricultura y de grupos y organizaciones campesinas que politizan en exceso la canalización de recursos de esa institución, su cartera vencida en niveles del 40%. Hoy su enfoque es recuperación de cartera y dentro de SHCP tienen una estrategia interna de gestión.

Fifomi que tenía enfoque a la cadena productiva de la minería nacional, también en etapa de recuperación de carteras y ya en etapa de extinción. Fue un fideicomiso con gestión de Secretaría de Economía para las pequeñas y medianas empresas pero ya pasó a la historia por decision presidencial y pues ese sector de la economía ya no cuenta con ese apoyo técnico y financiero.

Banejercito, con recursos etiquetados para las Fuerzas Armadas, su cartera vencida en niveles del 3%, por lo que es un sector que si bien en esta administración, participa de una u otra forma en todas las obras clave (AIFA, Tren Maya, Tren Interoceánico Dos Bocas, línea aérea, aduanas, más lo que se acumule). Su participación en crédito etiquetado en este sexenio después de Banobras es la de segundo mayor crecimiento, las obras emblemáticas han sido factor para mostrar ese crecimiento de su cartera y resultados.

SHF, esta anestesiada y en terapia intensiva desde hace más de 10 años, después del boom y debacle del sector hipotecario de vivienda económica y media con esa institución, que apoyo a grandes desarrolladores y financieras especializadas, al recibir grandes portafolios en pago que han sido de difícil recuperación por su alta cartera vencida que supera el 25%, sin considerar lo que reporta en cuentas de orden por fideicomisos que agrupan carteras vencidas recibidas en pago, sus indicadores y capital están seriamente comprometidos. Esas deudas fueron reestructuradas a largo plazo en los sexenios de 2009 a 2018 en una especie de fobaproa hipotecario. Hoy su objetivo clave es recuperar cartera y no colocar crédito, es más un administrador de portafolio y enfocados a mejorar su resultado neto por la recuperación.

Banco del Bienestar, que se ha convertido en el gran orgullo en la narrativa del presidente López Obrador para impulsar y promover a su manera la dispersión de recursos de programas sociales de manera visible, sin embargo, ha sido en el tema de limitada infraestructura y tecnología de sucursales por todo el país lo cual si bien apetito un número relevante de sucursales físicas, sus servicios son limitados y con poco valor agregado. Sin embargo, en estos cinco años, los resultados que reportan en esa institución que cada sexenio le cambian de nombre, son malos por su cartera vencida histórica sin garantías reales en niveles superiores del 25% y por sus pésimos resultados año tras año, debido a sus altos gastos de administración que reducen significativamente su rentabilidad. Se ha convertido en destino para políticos sin experiencia en la banca, pero afines al gobierno en turno y ese subsidio y malas decisiones las pagamos todos con nuestros impuestos.

FIRA es un caso aparte que al ser una serie de fideicomisos relacionados con la agricultura (FEFA, FEFA, FOPESCA), orgánicamente depende del Banxico, algunos especialistas en el sector dicen que el principal mandato de Banxico es controlar la inflación y no el crecimiento económico y el empleo, sin embargo tiene bajo su responsabilidad desde hace décadas a FIRA, debido al sector y sus riesgos, se han enfocado en recuperación y mejorar su rentabilidad, la estrategia ha sido más prudencial, en especial al ver lo que paso con FND, su ventaja es que no se le dio entrada al enfoque del clientelismo político del sector agroalimentario.

Nafin y Bancomext se han orientado ya en los dos últimos sexenios a dar crédito a los programas especiales etiquetados que han buscado apoyar desde la Presidencia o la SHCP, su cartera vencida es del 2% sumarizando ambas instituciones, es bajo, pero también su nivel de colocación ha sido modesto en el sector micro, pequeña y mediana empresa. Sectores que deberían ser sin duda el principal objetivo de colocación y desempeño para ambas entidades financieras.

Las entidades de la Banca de Desarrollo han tenido en esta administración alta rotación de Directivos en sus posiciones clave. Hoy influye en este sector la cercanía con el poder político y ahora a que son reconocidos públicamente de palabra por buenos y honestos, no de eficientes y competentes por sus resultados medibles y públicos.

Anexo la liga con los datos de publicación de Banca de Desarrollo y fondos de fomento de enero a septiembre de 2023. Aquí la liga para su análisis y que es fuente de la columna.

https://www.cesf.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2023/iiit/04af

AMLO ha sido un crítico activo del Fobaproa, que en sus libros lo discierne y cuestiona con claridad e incluso en su posicionamiento en diversos foros, lo reitera, sin embargo, al parecer la Banca de Desarrollo no ha sido su prioridad, para vincular al nearshoring del sector empresarial nacional, no solo de grandes corporativos sino para en especial pequeñas y medianas empresas.

En el sector financiero privado no bancario (SOFOMES, UNIONES DE CREDITO, SOFIPOS, SOCAPS), no han sido incluidos y no han tenido interacción de primer nivel con la SHCP y el propio presidente. Están segmentados en diversas asociaciones con enfoques particulares y no en conjunto gremial, son más de 2 mil intermediarios a nivel nacional, no están en la misma agenda de prioridades en la SHCP y eso resta posicionamiento para identificar oportunidades. En especial al crédito productivo para micro, pequeña y mediana empresa, que si logramos posicionar la agenda sería factor para crecimiento económico superior al 4% del PIB cada año. La posibilidad de generar una relación de pool de emisión de certificados bursátiles con la participación de las dos Bolsas de Valores y el acompañamiento de la Banca de Desarrollo para potencializar garantías financieras, diversificar y potencializar fuentes de fondeo y mitigar riesgo.

La CNBV está más enfocada en temas de PLD y de cobro de derechos de supervisión que en mejorar la interacción con la banca de desarrollo y los fondos de fomento para impulsar el sano crecimiento del crédito empresarial.

Aunado a todo lo anterior, es factor y actor clave el Poder Judicial federal y del fuero común en cada entidad, no hay certeza en tiempos para la recuperación de portafolios de carteras morosas demandadas judicialmente que se litigan por años y años. Eso limita el financiamiento, lo encarece y perjudica al sector empresarial. Tenemos que ser más claros en el tema de procedimientos y tiempos judiciales, con responsabilidades a los Jueces y autoridades que dilatan los procesos y nos ponen en resultados judiciales por debajo de los países en el continente por corrupción y burocracia judicial.

En los próximos meses deberá plantearse el para qué, el cómo y el cuándo. La Banca de Desarrollo y los fondos de fomento han quedado distantes del sector empresarial en los últimos sexenios, su enfoque desde hace 20 años ha sido concentración en clientes o actividades afines al gobierno en turno y en recuperar carteras emproblemadas después de la apertura que tuvieron en el sector vivienda y sectores corporativos de comunicaciones. Si bien el presupuesto y prioridades se dieron en las obras emblemáticas, una vez concluidas, se debe tener un plan de integración de desarrollo no solo al interoceánico y sus parques industriales del bienestar, hay que continuar desarrollando cadenas productivas y de proveeduría para atraer y multiplicar inversión en otras regiones como lo hizo en sus mejores tiempos Nafin.

En tanto la Banca de Desarrollo siga en ese mismo enfoque, no aprovecharemos las oportunidades del nearshoring. Hay Bancos Comerciales como los lideres (BBVA, Banorte y Santander), así como regionales aplicados (BanBajio y BanRegio) que por sus características de enfoque multiregional y sus estrategias para aprovechar las oportunidades que se presentarán en México en los siguientes años y el que no se suba a ese tren, se queda en el pasado y en la narrativa actual de que vamos requete bien.Mario Sandoval Chávez

