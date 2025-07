“Todo México es territorio Telcel” CAMPAÑA PUBLICITARIA

“Lo óptimo para México es invertir mucho, generar empleos, impulsar el crecimiento y el desarrollo. No solo dando dinero.” CARLOS SLIM (Un día antes de que pidiera invertir en Pemex)

¡Albricias! Slim ha desembolsado más de dos mil millones de dólares en Pemex. La soberanía nacional ha quedado en un slogan más de la 4t.

¿Qué tal si mejor la llamamos como lo que realmente es?: la soberanía es territorio Slim. Y es que, con tamaña inversión, el magnate es hoy por hoy el socio privado más importante de, y para, Petróleos Mexicanos. Cierto, el ingeniero no empezó a invertir ayer; en esa industria lo hace desde las postrimerías del sexenio de Peña Nieto, si bien su inversión definitivamente se ha incrementado en tiempos de la “Transformación”.

Algunos dirán que no es el socio más fuerte de la empresa, sino los dos consorcios proveedores de Petróleos Mexicanos a quienes la petrolera adeuda más de 100 mil millones de dólares. La diferencia es que Slim va como socio único y a los otros, los demás, Pemex les adeuda.

Total, que Slim es de los pocos inversionistas que ha puesto su dinero en el monopolio petrolero (bueno, desde que echaron abajo la reforma peñista del 2013 junto con todos los dineros extranjeros) y ahora pide a la IP mexicana, naturalmente, que le entre con inversión para salvar a la empresa del Estado.

El pedir ayuda al sector privado para rescatar cualquier cosa, la que sea, en este caso Pemex, no es algo a lo que nos tenga acostumbrados el ingeniero cuando invierte en un negocio exitoso. Ojalá sea que encontró la solución a las pérdidas multimillonarias y quiere que todos nos beneficiemos de la nueva bonanza de Pemex, pero francamente lo dudo mucho. No es su estilo.

Carlos Slim Helú no es una hermana de la caridad y no invierte ni invertirá en ningún lado si no conoce las ganancias que eso le reportará, lo que sería un aliciente para hacer caso a su llamado. Pero siempre hay un “pero”. En este caso, muchos.

¿A dónde llama a invertir? La petrolera tiene diversas ramas y divisiones, supongo algunos nichos ofrecen crecimiento y utilidades, las más son sinónimo de pérdidas. ¿La IP entraría a invertir donde él lo hace o la invitación es para las otras líneas de negocio?

Dado que la inversión física pública total que realiza el gobierno ha descendido a máximos históricos (¡una caída del 29% este año!, ¡la peor en 30 años!), Claudia Sheinbaum manda al ingeniero a hacer un llamado a la iniciativa privada para entrarle al quite. ¿Ahora qué hará la IP?; digo, además de pagar impuestos.

¿Qué tal si, como “muestra de buena voluntad”, ‘el segundo piso de la transformación’ cumple la ley y castiga a los corruptos que se mueven a sus anchas en el seno de Morena? Antes de que la IP rescate a Pemex, lo primero que debería pasar es que lo que el gobierno quebró, sea reparado por el propio gobierno y que varios funcionarios de la 4t (y de tiempos de Peña Nieto también), que tronaron a Pemex, vayan a la cárcel. Sí, personajes como Emilio Lozoya y, de manera extra especial, Octavio Romero, hoy director del Infonavit, (pobre Instituto, lo que le espera).

Ojalá se sinceraran en Presidencia. Francamente, con la reforma judicial, con la ‘ley espía’, con la desaparición de órganos constitucionales autónomos se pone, se puso y se pondrá en jaque la inversión privada. Mientras que el crecimiento desmedido de la deuda pública, el nulo crecimiento de la economía y la “austeridad” que sale tan cara al país, tampoco ayudan. NI QUIEN QUIERA INVERTIR.

Y quienes invierten, como el inge, o bien es porque ya se aseguraron de que no tendrán pérdidas o porque tienen una garantía de que se les va a rescatar.

Así las cosas, les digo algo: este llamado de Slim suena más a defensa del gobierno, máxime después de que hace unos cuantos días él dijo que en los programas sociales no solo se trata de despilfarrar nuestros impuestos.

Pues bien, que la llamada de “auxilio” sea para invertir con la misma seguridad que a ÉL LE CONCEDE LA 4T. De otra forma, el “rescate” lo harán otros y él rescatará su inversión con dividendos.

Es irónico que los integrantes de la 4t nos han resultado unos neoliberales de clóset al privatizar así a Pemex (con el perdón de quienes permanecen en los roperos por muy personales y respetables razones). No querían privatizar los energéticos como propusieron y luego legislaron los peñistas, pero ahora que la empresa no tiene remedio, ni un tantito, piden a la tan vapuleada IP que salga a salvar lo que sangraron y robaron hasta la muerte.

Lamento decirlo, quisiera afirmar lo contrario, pero CS (Carlos Slim) ya no le sirve a CS (Claudia Sheinbaum). El empresario ha perdido credibilidad.

La soberanía del petróleo, la soberanía nacional que tanto cacarea este gobierno, se le vendió a un hombre. Pemex es territorio Slim. Los de la 4t solo lograron que todo cambiara para que todo siguiera peor.

Slim tendrá las ganancias, la IP las pérdidas, la corrupción seguirá campeando en Pemex y el pueblo (en este caso TODOS NOSOTROS) seguiremos pagando la gasolina cara, sucia e importada. Sí, importada.

Giro de la Perinola

(1) En estos momentos la relación entre Carlos Slim y Claudia Sheinbaum es buena, pero al igual que lo dije hace meses con Musk y Trump; mi pronóstico en este caso, es que Slim va a tronar con Claudia y viceversa. Aunque eso sí, no esperemos el escándalo de Trump-Musk. Al ingeniero Slim no le gusta dar espectáculos.

(2) ¿Por qué se requiere que la IP invierta en Pemex? ¿No presumía López Obrador hace unos meses y Claudia Sheinbaum hace unas cuantas semanas que Pemex operaba mejor que nunca? ¿Que las refinerías estaban produciendo al 100% y que ya éramos autosuficientes? Al final, lo de siempre con el morenismo. La realidad de los otros datos demuestran que Pemex no funciona y está peor que nunca.

(3) ¿El gobierno seguirá regalando petróleo a Cuba? Uffff, otra razón para no invertir.

(4) Con aquello de que Pemex es de todos los mexicanos (ajá), que no se les ocurra ahora que, además de todo lo que pagamos de impuestos en gasolina, entre todos paguemos una nueva, adicional y aumentada deuda de Pemex. Son capaces.