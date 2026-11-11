El PAN, junto con el PRI, trata de hacernos creer una narrativa distinta. El trazo o la estrategia, sin duda, radica en la guerra sucia que propagan por muchos medios de comunicación. La cuestión, más allá de los esfuerzos, es que eso no está propiciando una cultura, máxime cuando estamos seguros de que es la misma técnica que han hecho andar. Siempre hemos sabido que muchos personajes de la derecha se prestan a los improperios. Uno de ellos, quedando totalmente desacreditado, es Vicente Fox. Aunque siempre supimos que él es un detractor de la Cuarta Transformación, jamás imaginamos el grado de cinismo que alcanzaría echando vituperios y escupiendo verdades que están terminando por confirmar los actos fuera de la ley que han perpetrado.

Al confirmarse la andanada, sucia y perversa, queda constancia de que el PRIAN es y continuará siendo una simulación que, a lo largo de décadas, tendrá que remar a contracorriente si no corrigen esa actitud. Fox, sin menospreciar, ya no tiene el liderazgo ni aquel efecto popular que jaló en la previa del 2000. La verdad es que, por las evidencias, Morena es el verdadero calvario de “Chente”, al igual que del PRIAN. Por su pasado repleto de corrupción, y sin margen de maniobra, PAN y PRI tendrán que conformarse con el remanente.

Sabemos que el lanzamiento de esa sociedad se dará en la mayoría de las entidades en donde habrá que elegir gobernador. Como no hay manera de conformar un bloque sólido, esto culminará con los mismos resultados que hemos atestiguado en ejercicios democráticos pasados. El PRIAN, mientras no se atreva a reinventarse, no avanzará de ese laberinto en el que está atrapado sin identidad. Siguen siendo rehenes de un pasado que los atormenta. Derrotados y menospreciados por el grueso de la población, el PRIAN, con un claro margen de diferencia, perderá el mayor número de gubernaturas.

Esa estructura que ha construido Morena será fundamental no solo para ganar Tlaxcala, sino para arrasar con la oposición. Las muestras de respaldo a la coordinadora de la defensa del voto, Ana Lilia Rivera, son mayúsculas. Desde que fue designada, por ejemplo, brotaron algunas expresiones aisladas de resistencia que, con el paso de los días, podemos decir que se han ido cicatrizando esas heridas que siempre causa el método de la encuesta. El antídoto, tras bambalinas, ha sido el constante diálogo de la senadora con licencia con las diferentes expresiones. Todos entendemos que eso se debe a la madurez de la legisladora.

De hecho, nos impresionó la forma en que Ana Lilia ha ido articulando esa correlación de fuerzas a una sola causa que, en cuanto esto se formalice, será una maquinaria galopante y vigorosa. Sabemos que, en enero, en las primeras semanas, se oficializará la candidatura de Ana Lilia Rivera en la carrera por la gubernatura. El vehículo, que está conformado, se dará a través de los tres partidos que integran la coalición Seguimos Haciendo Historia. Con todas esas fuerzas en una sola causa, ahora que se asoman las encuestas, podemos anticipar que estamos en presencia de un tsunami. La izquierda, haciendo cálculos, ganará con una diferencia de 25 a 30 puntos.

Con ese claro margen, caminando con el mismo efecto, el proyecto de la 4T levantará el triunfo en todos los distritos y en la inmensa mayoría de municipios, mucho más ahora que se acordó caminar en una sola dirección bajo la tutela de la senadora con licencia. Ella, que está privilegiando todos los canales de interlocución, ya trabaja en un proyecto para darle seguimiento a los trabajos de la 4T. Donde hay más necesidad de fortalecer esas políticas públicas en Tlaxcala, evidentemente, radica en los temas de seguridad, salud, educación y programas de asistencia.

Uno de los enormes desafíos que tomará en sus manos Ana Lilia Rivera, luego de que gane la elección, será mantener la coordinación eficiente con la presidenta de México, específicamente en las mesas de construcción de paz. La realidad nos dice que esa labor, para la reconstrucción del tejido social, ha sido de vital importancia. Otro de los aspectos fundamentales, para abrir la puerta a la movilidad económica, será atraer inversionistas para que Tlaxcala sea un punto de progreso y una ventana de oportunidades. De hecho, podemos decir que la coordinadora de la defensa del voto, luego de tomar protesta, canalizó cada uno de los rasgos para cubrir las necesidades que más apremian en la sociedad.