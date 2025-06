Me resulta preocupante la réplica enviada por la diputada federal Teresa Ealy derivada de mi texto “El uso incorrecto de la violencia política”. La legisladora da entender en su réplica que formo parte de una “campaña en su contra”, por lo que aclaro: es totalmente falso. Su argumentación es también un FALSO VICTIMISMO que ahora explico:

1.- Se dice ser violentada bajo un supuesto “clasismo” hacia su persona por ser hija de quien es. El argumento es astuto pero no inteligente porque NO EXISTE el CLASISMO A LA INVERSA, o de arriba hacia abajo, es como afirmar que una persona de piel blanca se diga víctima de “racismo”. El racismo a la inversa es otra forma de engaño de clases privilegiadas para mantener su estatus de poder, del que no necesita hacer uso Teresa, porque desde el encargo como diputada federal ya lo ostenta.

Luego, decir que un apellido también puede “cerrar puertas” (que no es su caso), representa un insulto a la inteligencia. En fin, todo mal con su réplica. Pero volvamos al motivo por el cual decidí participar en la conversación.

2.- No es de mi interés polemizar sobre su origen porque, efectivamente, no tiene la culpa de ser hija de quien es, pero sí tiene una responsabilidad enorme desde el espacio que ocupa como legisladora, porque desde esa posición ha revictimizado a madres que buscan una pensión alimenticia DIGNA y ACORDE a los ingresos de los sujetos (situación que Teresa ha denostado llamando “moneda de cambio” a las infancias y de lo que tampoco parece entender porque usa el mismo lenguaje de los progenitores vicarios y deudores). Comparto en este espacio la imagen sustraída de la cuenta de X de Ealy con fecha 24 de enero del año en curso y que sustenta mi afirmación. Difunde dicho sea de paso, imágenes que deberían ser únicamente de uso de la fiscalía por una investigación y proceso jurídico que se encuentra en curso:

Tuit de María Teresa

3.- En medios de comunicación se ha dado a conocer la forma de operar de los AGRESORES VICARIOS de ALTA clase económica y como desde el despacho “Nassar Nassar” han revictimizado a las mamás hasta meterlas a la cárcel con influyentismo y corrupción como sucedió con Mafer Turret, cuyo agresor es representado por esa firma de abogados a la que Teresa Ealy promueve, generando “Pinkwashing”, como una forma de “limpiar” la imagen de los agresores a través de empresas, corporativos o campañas donde supuestamente “ayudan” a mujeres violentadas sin comprometerse realmente. De este caso fue cesado el fiscal al comprobarse corrupción y en donde estuvo involucrada la citada firma de abogados.

Nota informativa

Me parece tremendamente preocupante que muchas mamás y mujeres están acudiendo a FUNDACIONES en busca de ayuda pero desconocen que ahí los AGRESORES son defendidos y las mujeres utilizadas para esas campañas. Le sucedió a Mariel Albarrán, cuyas hijas fueron víctimas de presunto abuso sexual por parte del exmagistrado Horacio Cavazos, quien buscó ayuda en el despacho de los “Nassar”, pero la canalizaron a la Barra Mexicana de Abogados por ser un asunto que les genera conflicto de interés, a decir de la misma mamá.

En resumen, por un lado ser dicen aliados de las mujeres, con labor altruista en favor de las mujeres pero por otro lado METEN A LA CÁRCEL a las madres que padecen abusos de progenitores agresores. De esto tenemos evidencia de más de 3 casos de mamás con el mismo proceder: judicializarlas, quitarles a los hijos y luego demandarles pensión alimenticia por cantidades altísimas con el objetivo de meterlas en prisión.

Foto tomada de Instagram

4.- Ese es el asunto de Fondo por el que hice incomodar a Teresa. Los “Nassar” son sus amigos, eso me queda claro, pero no olvidemos que los amigos de unas pueden ser los agresoras de otras y es ahí, en esa fina delgada donde la sororidad que exige Ealy para ella, no la traduce en empatía con las luchas de mamás ni de una víctima de abuso sexual. Pide a gritos lo que ella no solo no da, sino que VIOLENTA a otras como a Amarande Riojas. Comparto la conversación que ambas tuvieron en X y el posicionamiento de la diputada:

Tuits de María Teresa

Tuit de María Teresa

El contexto de esos mensajes surge de la defensa férrea que realiza la diputada federal desde hace meses en redes sociales del despacho de abogados “Nassar Nassar”, cuyos integrantes Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez Mont, hijos de influyentes personajes en la vida política de México, son los agresores de Amarande Riojas, quien los denunció desde 2021 por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA. Ellos son a los que protege Teresa Ealy y, peor aún, promueve desde su Fundación.

5.- Finalmente Teresa no tiene por qué disculparse por apellidarse Ealy, como lo ha dicho reiteradamente y cuyo post lo tiene fijo en su X; eso es lo de menos, debería DISCULPARSE pero con tantas mujeres que se han sentido ofendidas con su defensa a agresores que violentan a mamás y también con Amarande, por poner en duda la agresión que padeció y que bien podría generarle todo un proceso en su contra, porque ella SÍ COMETE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, ya que Riojas participó como candidata a jueza en el reciente proceso de elecciones del Poder Judicial y parece no tenerlo en el radar. Cuestionar a víctimas desde el poder es grave, amenazar a activistas con proceder con denuncias por “difamarla” son solo manifestaciones de malos manejos de ira y de incompetencia a las que estoy acostumbrada y preparada para dar respuesta.

Cierro esta columna, no sin antes reconocer el último whatsapp que me fue enviado por Teresa Ealy en donde el tono hacia mi persona cambió radicalmente en comparación con sus primeros mensajes amenazantes. Tenemos luchas en común, es cierto, aunque desde posturas y espacios distintos. Yo defiendo a las mamás y a las víctimas desde la autonomía y con los recursos que podemos; ella defiende su apellido y a un despacho que te la ha ayudado y con quien tiene sinergias e intereses en común, lo hace desde el privilegio y el poder.

Me quedo con el tiempo, que pone y acomoda las cosas en el lugar que corresponden. Abrazo mi lucha, que incomoda bastante pero resulta necesaria, más en estos momentos donde el machismo se camuflajea de formas inimaginables.

Nota informativa

*Diana Luz Vázquez Ruiz. Activista y promotora de la Ley Sabina. Escribió el libro: “Salvadidas para madres autónomas” de Editorial Grijalbo.