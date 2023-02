En años y años y años nunca se había tenido la participación de personas que en su vida, si que en su vida, se habían levantado para manifestarse por las injusticias del gobierno.

¿Significa eso que antes el gobierno no era injusto? No creo. Leí en un twit hace rato de @MxUlyses que dice “Los que se quejan de la violencia en México, marcharán mañana junto a los que pactaron con el narco durante años”. ¿Por qué marcha la gente? ¿Para defender al INE? ¿O serán otras las razones?

Entiendo que la convocatoria es para que la gente vaya a reclamar como el derecho que tenemos todos los mexicanos. Las manifestaciones tienen un impacto fuerte en los medios y en las personas a las que creen que este tipo de movimientos tiene efecto en las decisiones de los gobernantes. La manifestación la harán enfrente de la casa del “Rey de las manifestaciones” que después de tiempo demostró que esos movimientos sirven para lograr ciertas cosas , sobre todo la preferencia de los indecisos.

¿Usted cree que la marcha sirva de algo al momento de que los diputados y los senadores tomen la decisión de hacer cambios en la conformación del INE? Es complicado. No me imagino al momento de hacer su voto que algún diputado o senador de la 4T piense " es que marcharon, mejor voto en contra”.

La marcha de hoy y las marchas anteriores hechas por la nueva oposición no se hicieron a tiempo. Esas marchas sirven para cambiar las intenciones de voto o para construir un cambio en las preferencias en un largo tiempo, los efectos de las marchas raramente son inmediatos.

Muchos de los que marchan mañana lo hacen buscando un cambio que realmente no saben que cambio quieren. Y claro que habrá acarreados, ¿usted cree que porque es marcha “fifí” no los habrá? Seguramente muchos medios no reportaran estos acarreos pero ahí estarán.

Ojalá la marcha tenga un efecto positivo en las decisiones que se tomarán próximamente, pero les digo a todos los marchistas, ya van tarde, muy tarde.

Galimatías

Ahora Tesla es como el anillo del Señor de los Anillos. Todo mundo quiere que se instale en su estado o municipio ofreciendo razones ridículas. Entiendo el enojo de mis paisanos porque sienten que el presidente esta metiendo el pie para que no se haga la planta en el estado. El agua que utiliza la planta se puede obtener de las aguas tratadas que tiene el estado sin problema. El problema verdadero es el agua que van a utilizar las personas que vengan a trabajar a la planta.

Así como KIA trajo un montón de coreanos, que sufren discriminación en los colegios de San Pedro porque no son güeritos, así Tesla traerá un montón de gringos que consumirán el agua que no se tiene en Nuevo León.

El estado tiene que resolver un montón de problemas que tienen antes de traer inversión extranjera. El primero es el agua, después la seguridad y también la vialidad. ¿Qué esta haciendo el gobierno del Nuevo Nuevo León para resolver esto? Ojalá este haciendo algo para estar como en el 2007, al menos.