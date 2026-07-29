Tanto en la política como en la vida misma, solo existe lo que se demuestra. Las intenciones ocultas, las promesas de campaña y los discursos elocuentes no son más que abstracciones vacías hasta que se cruzan con la evidencia.

Vivimos rodeados y rodeadas de palabras que intentan moldear la percepción pública y privada, pero la verdad no se sostiene de relatos. Se sostiene de realidades tangibles.

Construir una narrativa es fácil. Un candidato o candidata puede diseñar el discurso perfecto y una persona puede jurar que ha cambiado. El papel y la voz aguantan cualquier argumento, pero la realidad solo se sostiene con evidencias.

En el ejercicio público, la gestión de una o un gobernante no se mide por sus buenas intenciones, sino por una verdadera gobernabilidad. De la misma manera, en el ámbito privado, los afectos y la lealtad no se asumen, se constatan en los momentos de crisis y en la constancia cotidiana.

La falta de verificación genera una alarmante crisis de confianza. Cuando la ciudadanía se cansa de escuchar planes gubernamentales que nunca se materializan, se desconecta de las instituciones.

Cuando alguien acumula promesas rotas de su entorno cercano, se aísla. Vivimos en una época saturada de relatos donde es más fácil decir que hacer.

Al final, el pragmatismo se impone como la única regla de supervivencia válida. Quien pretenda liderar un país o mantener una relación sana debe entender que su reputación se edifica exclusivamente sobre sus acciones visibles.

Las intenciones ocultas y los discursos vacíos pertenecen al terreno de la simulación. Si queremos transformar nuestro entorno político o mejorar nuestras relaciones personales, debemos empezar a demostrar con acciones.

Juntas y juntos impulsemos una cultura de hechos y resultados que deje atrás las palabras vacías.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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