Verdades de Silva-Herzog Márquez

Tiene razón Jesús Silva-Herzog Márquez, la campaña de Xóchitl Gálvez no camina. Los argumentos que utiliza el columnista de Reforma para demostrarlo son durísimos y sin duda verdaderos:

Xóchitl Gálvez “desde que se hizo sorpresivamente de la candidatura presidencial, no ha dado un solo paso”.

“Desde que los tres partidos la convirtieron en su apuesta para la presidencia, Xóchitl Gálvez interrumpe su irrelevancia con tropiezos”.

“Cuando ya nos hemos olvidado de ella, irrumpe en el escenario con alguna torpeza”.

“Se acumulan las semanas y la candidata del frente opositor no sube la pendiente”.

“No hay encuesta de opinión que advierta que Gálvez acorta la distancia”.

“Desde que fue nombrada candidata, no ha tenido una sola semana buena”.

“Xóchitl Gálvez es la candidata del frente opositor, pero no se ha convertido en la dirigente de la oposición”.

“Gálvez ha hecho pública su nulidad como dirigente de la coalición”.

“Tal vez tienen razón los promotores de Gálvez al recordar que la elección está todavía lejos y que la política está llena de sorpresas. Pero el tiempo corre y en ese frente que antes era amplio y ahora es título de una telenovela no hay muchas señales de vida”.

Una mentira u olvido (gigante) de Silva-Herzog Márquez

Según el articulista de Reforma, en la contienda interna del frente PRI, PAN, PRD la aspirante Xóchitl Gálvez “rebasó a todos los candidatos que tenían el sello de partido con un discurso que podía trascender las etiquetas; se impuso sobre quienes tenían un discurso doctrinario con una carta de pragmatismo”.

Eso es falso. Xóchitl Gálvez iba perdiendo la competencia frente a la priista Beatriz Paredes cuando los dirigentes de los partidos de la alianza opositora pararon la pelea para darle el triunfo, indebidamente, a la que nomás no levantaba. El propio Silva-Herzog Márquez lo decía en sus artículos y videos, ¿ya se le olvidó?

El pasado mes de agosto el columnista de Reforma decía que a Xóchitl se le ve “claramente desde ahora, su límite”. Jesús Silva-Herzog llegó a escribir que Beatriz la superaba simple y sencillamente porque la priista hacía algo que Xóchitl desconoce: política.

Verdad dicha por Roberto Zamarripa

El director editorial de Reforma dijo que Luis Miguel supo reaccionar después de su muy comentado resbalón durante el concierto del sábado pasado.

El Sol cayó, pero reaccionó muy bien y no se permitió hacer el rídículo: “Luis Miguel no hizo del porrazo una situación fatal sino que con humor reparó en segundos y empezó a cantar sentado ‘Te propongo esta noche’. Luego retornó para caminar en el escenario”.

Tiene razón el señor Zamarripa, “cuenta la caída pero más cómo se levanta”. Luis Miguel dio una lección al respecto.

Enseguida, el editor y columnista de Reforma compara la caída de Luis Miguel con la crisis del teleprompter de Xóchitl Gálvez:

“Cuando uno canta no piensa en evitar la caída sino en que no se le olvide la letra”.

“A los candidatos o candidatas de la política les suele ocurrir que perder el guion es perder el paso. Y dan el azotón”.

“Luis Miguel resbala y cae de lado antes de acostarse en la tarima hasta aparentar incluso que todo es parte del show ”.

”. “A Xóchitl Gálvez le desconectaron el teleprompter y pasó en la lona fatídicos segundos ante toda la afición que advirtió las limitaciones de la combatiente”.

En efecto, Xóchitl en vez de aprovechar la caída para demostrar habilidades y carácter, hizo el más lamentable ridículo. A Beatriz Paredes no le habría pasado porque, para empezar, no habría usado teleprompter, y en caso de haber caído en la tentación de recurrir a tal aparato, si este le hubiera fallado la priista habría improvisado porque ella es una mujer culta —la candidata X es todo lo que se quiera, mejor una persona de cultura—.

Mentira dicha por Roberto Zamarripa

El señor Zamarripa conoce a Claudia Sheinbaum, entonces no comete un error, sino miente —en su columna y en la institucional de Reforma, que es su responsabilidad, Templo Mayor— al decir que la candidata presidencial de Morena no acudió a la feria de los libros de Guadalajara para no arriesgarse a un resbalón: “Canceló su ida a la FIL para no dar el peñazo, aquel oso del candidato priista que no conocía los libros que influyeron en su vida”.

Insisto, Roberto Zamarripa, periodista experimentado que ha tratado a la gente importante de la política, la academia y la cultura en México, sabe perfectamente que Claudia no solo ha sido científica y autora de numerosos libros y ensayos sobre energía y medio ambiente, en español e inglés, sino que inclusive ha escrito sobre humanidades. ¿Sabría Sheinbaum responder la pregunta de si podría mencionar los títulos de tres libros? Fácilmente porque ha escrito alguno, o algunos. Y leído muchos más. En 2011, con otras personas de la UNAM, recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.

Si Zamarripa se hubiera tomado la molestia de investigar, habría encontrado que en 2019, en la inauguración de la FIL de Minería Claudia dio a conocer sus tres libros favoritos: Profundidades, de Henning Mankell; El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, y La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn.

Ella no lo hará, pero podría hasta bromear con otro libro favorito, Claudia Sheinbaum. Presidenta, escrito recientemente por Arturo Cano, un periodista amigo de Roberto Zamarripa.

Un consejo a don Roberto: si mentir para convivir es malo, bastante peor es ocultar la verdad para quedare bien con los jefes, los dueños de Reforma, que como todos sabemos están desesperados porque apostaron fuerte a la fallida Xóchitl.

Posdata 1. Premios de Claudia

Dado que he mencionado aquí a Jesús Silva-Herzog Márquez, conviene decir que Claudia ha recibido varios galardones científicos por sus trabajos relacionados con la energía y el medio ambiente, pero también le dieron el Premio en Economía ‘Maestro Jesús Silva Herzog’, 1995, del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México.

Posdata 2. ¿Premios de Xóchitl?

Con el siguiente video la candidata X seguro ganará el Musical del Año.

Lo dejo para que lo disfruten y se comprenda por qué el fracaso de la candidata de Claudio X. González que tanto han promovido Jorge Castañeda y Jorge Suárez Vélez:

Posdata 3.

Todo lo anterior explica la ventaja enorme de Claudia en las encuestas. Aquí dejo la de MetricsMx de hoy.